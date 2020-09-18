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"Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme"de bir kayıp daha bulundu

22 Mayıs’ta Ankara’da kaybolan 29 yaşındaki Ceyda Sayıcı, Show TV’de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında bulundu. Yayına katılan annesi Döndü Dökecek kızının bulunmasının sevincini yaşadı

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
HABERTURK.COM

4 aydır kendisinden haber alınamayan 29 yaşındaki Ceyda Sayıcı, Show TV’de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında bulundu.

YAYINA TELEFONLA BAĞLANAN CEYDADAN ŞOK EDEN İFADELER

Ceyda Sayıcı bulunmasının ardından annesiyle yüzleşmek için Didem Arslan Yılmaz’ın stüdyosuna geldi. Stüdyoda karşı karşıya gelen anne-kız arasında şok etkisi yaratan tartışmalar yaşandı.

Ceyda, annesinin kendisini 1 ay eve kapatıp işkence uyguladığını söylerken annesi Döndü Hanım bu suçlamaları kabul etmedi. Ceyda kaybolmadan 20 gün önce hastanede ölen bebeğinin sorumlusu olarak yine annesini suçladı. Tansiyonun sürekli yükseldiği anlarda Didem Arslan Yılmaz müdahale ederek ikiliyi sakinleştirdi.

CEYDA ANNESİYLE YÜZLEŞTİ

CEYDA ANNESİNE SALDIRDI, STÜDYO’YU TERK ETTİ!

Yayın esnasında sinirler bir türlü yatışmazken Ceyda günlerce sokakta yattığını, aç kaldığını, annesinin kendisine yardımcı olmadığını söyledi. Ceyda’nın annesine olan nefreti bir türlü dinmeyince Döndü Hanım'ın üzerine yürüdü.

Gergin anların yaşandığı dakikalarda stüdyodaki uzman konuklar Ceyda’yı sakinleştirmeye çalıştı ancak bir türlü sakinleşmeyen Ceyda stüdyoyu terk etti.

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