        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ekibine korkunç saldırı

        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ekibine korkunç saldırı

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında, Fırat Çağın ve kayıp Enes'i bulmak için gönderilen Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ekibine, Fırat'ın akrabaları olduğu iddia edilen kişiler tarafından korkunç bir saldırı düzenlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2026 - 20:49 Güncelleme: 09.01.2026 - 20:49
        Çekim yapmak ve görevini yerine getirmek için olay yerine giden Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibi, neye uğradığını şaşırdı. Sopalarla darbedilen ekip olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaşananların ardından ekip emniyete giderek darp raporu aldı.

        ENES’İN SON MESAJI STÜDYODA ORTALIĞI KARIŞTIRDI

        Enes, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibine sesli mesajlar gönderdi. Mesajları yayında dinleten Didem Arslan Yılmaz, Ayşe Hanım’a oğluna inanıp inanmadığını sordu. Ayşe Hanım ise,

        “Oğlum karşıma gelmeden inanmam” sözleriyle dikkat çekti.

        DİDEM ARSLAN YILMAZ’DAN ŞOK AÇIKLAMA!

        Didem Arslan Yılmaz, yayın sonunda Ayşe Hanım’a yeni bir gelişme olduğunu açıkladı. Elinde bir video bulunduğunu söyleyen Didem Arslan Yılmaz, videoyu Ayşe Hanım’a izletti.

        Şu an videoda ne olduğu ise kimse tarafından bilinmiyor.

        Gaziosmanpaşada firari hükümlü, husumetlisini öldürdü

         Gaziosmanpaşada 30 ayrı dosyadan 8 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, husumetlisini evinin önünde öldürdü.Karayolları Mahallesi 611. Sokakta, Ömer Şirin (25) evinin önünde beklediği sırada bir araçtan açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Şirin, kendi imkanlarıyla gittiği hastanede hayatını kaybetti.

