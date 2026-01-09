Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibine korkunç saldırı

Çekim yapmak ve görevini yerine getirmek için olay yerine giden Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibi, neye uğradığını şaşırdı. Sopalarla darbedilen ekip olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaşananların ardından ekip emniyete giderek darp raporu aldı.

ENES’İN SON MESAJI STÜDYODA ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Enes, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibine sesli mesajlar gönderdi. Mesajları yayında dinleten Didem Arslan Yılmaz, Ayşe Hanım’a oğluna inanıp inanmadığını sordu. Ayşe Hanım ise,

“Oğlum karşıma gelmeden inanmam” sözleriyle dikkat çekti.

DİDEM ARSLAN YILMAZ’DAN ŞOK AÇIKLAMA!

Didem Arslan Yılmaz, yayın sonunda Ayşe Hanım’a yeni bir gelişme olduğunu açıkladı. Elinde bir video bulunduğunu söyleyen Didem Arslan Yılmaz, videoyu Ayşe Hanım’a izletti.

Şu an videoda ne olduğu ise kimse tarafından bilinmiyor.