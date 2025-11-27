Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de İrfan arkası dönük yayında; yarın stüdyoda yanıt vermesi isteniyor

Show TV’de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında, üniversite öğrencisi İpek’in şüpheli ölümü yeniden gündeme taşındı.

Ailesinin İpek’in ölümünden sorumlu tuttuğu İrfan’ın canlı yayına katılmayı kabul etmesi, stüdyoda ve izleyicilerde büyük yankı uyandırdı.

İRFAN 'O GECE'YE AİT NET AÇIKLAMALAR YAPMADI

Program ekibine bir gün önce katılacağına dair söz verdiği halde son anda vazgeçtiği belirtilen, İpek’in sevgilisi olduğu iddia edilen 24 yaşındaki İrfan, bugün stüdyoya arkası dönük şekilde bağlandı. Yayın boyunca Didem Arslan Yılmaz’ın yönelttiği sorulara zaman zaman kaçamak yanıtlar veren İrfan, “o gece”ye dair kritik başlıklarda net açıklamalar yapmadı.

YAYIN SIRASINDA TANSİYON SIK SIK YÜKSELDİ

İpek’in ailesi, yanıt bekleyen pek çok soru bulunduğunu vurgulayarak İrfan’dan açık ve tutarlı bir anlatım talep etti. Programda, “Üniversite öğrencisi İpek’in katili o mu?” ve “O gece orada neler yaşandı?” soruları öne çıktı; yayın sırasında tansiyon sık sık yükseldi.

DİDEM ARSLAN YILMAZ, ÇAĞRISINI YİNELEDİ

Didem Arslan Yılmaz, İrfan hakkında çok sayıda iddia bulunduğunu belirterek, yarın stüdyoya gelerek tüm sorulara yüz yüze cevap vermesi çağrısını yineledi. Yayında dile getirilen tüm iddiaların yargı süreçleriyle netleşeceği hatırlatılırken, programın yarın olası yüzleşme ve yeni bilgilerle devam etmesi bekleniyor.