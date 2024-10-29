Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de tartışılıyor: Şükür Türkan'ı kim öldürdü?

Mustafa’nın eski sevgilisi Zeynep canlı yayında şoke eden açıklamalara imza attı. Zeynep, Mustafa için uykusu sırasında “Ben yapmadım” diyerek haykırdığını söyledi. Zeynep sözlerinin devamında sadece bu konu hakkında değil uykusunda Mustafa’nın genel olarak konuştuğunu ve sık sık kâbuslar gördüğünü söyledi.

ZEYNEP: “ŞÜKÜR’Ü MUSTAFA ÖLDÜRMÜŞ OLABİLİR”

Canlı yayına bağlanan Mustafa’nın eski sevgili Zeynep yaptığı açıklamalarla şoke etti. Zeynep, Mustafa’nın bazı hareketlerinden ve sözlerinden şüphelendiğini söyleyerek “Böyle bir durum varsa hareketleri Şükür’ü öldürmüş olabilecek şekilde” sözlerini kullandı. Zeynep sözlerini “Mustafa’nın öldürdüğünü düşünüyorum. Benim polise ifade vermeye gitmemi engellemişti.” cevabıyla noktaladı.