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        Haberler Gündem 3. Sayfa Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de tartışılıyor: Şükür Türkan'ı kim öldürdü? | Son dakika haberleri

        Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de tartışılıyor: Şükür Türkan'ı kim öldürdü?

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de kayıp dosyasından cinayet dosyasına evrilen Şükür Türkan konusu tartışılmaya devam ediyor. Şükür Türkan'ı kim öldürdü?

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 18:55 Güncelleme: 29.10.2024 - 18:55
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        Uykusunda "ben yapmadım" dedi!
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        Mustafa’nın eski sevgilisi Zeynep canlı yayında şoke eden açıklamalara imza attı. Zeynep, Mustafa için uykusu sırasında “Ben yapmadım” diyerek haykırdığını söyledi. Zeynep sözlerinin devamında sadece bu konu hakkında değil uykusunda Mustafa’nın genel olarak konuştuğunu ve sık sık kâbuslar gördüğünü söyledi.

        ZEYNEP: “ŞÜKÜR’Ü MUSTAFA ÖLDÜRMÜŞ OLABİLİR”

        Canlı yayına bağlanan Mustafa’nın eski sevgili Zeynep yaptığı açıklamalarla şoke etti. Zeynep, Mustafa’nın bazı hareketlerinden ve sözlerinden şüphelendiğini söyleyerek “Böyle bir durum varsa hareketleri Şükür’ü öldürmüş olabilecek şekilde” sözlerini kullandı. Zeynep sözlerini “Mustafa’nın öldürdüğünü düşünüyorum. Benim polise ifade vermeye gitmemi engellemişti.” cevabıyla noktaladı.

        MUSTAFA İDDİALAR ÜZERİNE CANLI YAYINA BAĞLANDI!

        Mustafa, Didem Arslan Yılmaz’ın Zeynep’in ortaya attığı iddiaları sorması üzerine “Yalan, hepsi iftira!” cevabını verdi. ‘’Şiddet eğiliminde bulundun mu?’’ sorusunaysa “Hayır ben bir kadına kıyamam o beni biliyor. Yalan konuşmasın.” dedi. Ayrıca Mustafa, Didem Arslan Yılmaz’ın “Zeynep senin yaptığını biliyor mu?” sorusunaysa “Ben öyle bir şey yapmış olsaydım Zeynep’e söyler miydim?” cevabını verdi.

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