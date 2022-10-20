Didem Balçın: Anne olduktan sonra daha çok çalışıyorum

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Oyuncu Didem Balçın, önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi. Eline aldığı minik pastaya mum diken Balçın, "Esmeray'a gidiyorum, doğum gününü kutlayacağım" dedi.
"BURSA'DA FİLM ÇEKİYORUM"
Ekranlardan uzak kaldığı hatırlatılan Didem Balçın, "Göremezsiniz çünkü şu sıralar Bursa'da film çekiyorum. Sonra da başka bir filme başlayacağım. Biraz yoğun" diyerek, çok çalıştığını belirtti.
Anne olan oyuncu, doğum sonrası daha çok çalıştığını ifade etti. Balçın, "Aksine daha çok çalışıyorum. Gezmediğim ve çalıştığım için beni görmüyorsunuz" açıklamasını yaptı.
"OĞLUMU BİRAZ DAHA FAZLA GÖRSEM ÇOK GÜZEL OLACAK"
"Oğlumu biraz daha fazla görsem çok güzel olacak" diyen Didem Balçın, "Ayın 26'sında 1,5 yaşında olacak" ifadelerini kullandı.
"DÖNEM İŞİNDEN HİÇ SIKILMADIM"
Ocak ayında televizyondaki bir projede yer alacağından bahseden ünlü oyuncu, rol alacağı dizinin dönem işi olmayacağını da belirtti.
Balçin, "Dönem işinden hiç sıkılmadım, aksine çok seviyordum" şeklinde konuştu.
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