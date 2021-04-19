"SAĞLIKLA GEL"

Didem Balçın, duygularını şu sözlerle dile getirmişti:

Henüz farkında bile değilken ama çok istiyorken çekilmiştik bu fotoğrafı. Çok özel ve güzel bir gündü. Huzur doluydu. Şimdi huzurla ve sağlıkla gel minik melek. Baban, ben ve bir sürü kişi seni heyecanla bekliyor. Dileğimiz; isteyen herkese nasip etsin Allah bu güzel duyguyu. Mutlu ve sağlıklı günler olsun hepimize. Dualarınızı eksik etmeyin, arada yollayın bize.