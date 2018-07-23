Bir partide iki erkekle yakın şekilde dans ettiği görüntüleri paylaşan Didem Soydan, bu anları ağır çekim olarak sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medyada tartışma yaratan görüntüler, bazı kullanıcıların tepkisini çekti.

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