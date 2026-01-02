Habertürk
        Didim – Bursa kaç kilometre? Didim – Bursa arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Didim – Bursa kaç kilometre? Didim – Bursa arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Didim ile Bursa arasında yolculuk yapmayı planlayanlar, iki şehir arasındaki mesafe ve ulaşım süresine dair ayrıntıları merak ediyor. Ege Denizi kıyısında yer alan turistik Didim ile Marmara Bölgesi'nin sanayi, ticaret ve tarih açısından öne çıkan şehirlerinden Bursa arasındaki ulaşım; yıl boyunca hem tatil hem de iş amaçlı seyahatlerde yoğun şekilde kullanılıyor. Yolculuk süresi ve toplam mesafe, tercih edilen güzergâh, trafik yoğunluğu, mevsimsel koşullar ve ulaşım türüne göre değişiklik gösterebiliyor. Bu yazımızda Didim – Bursa kaç kilometre? Didim – Bursa arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir? Sorularına cevaplar bulacaksınız.

        Giriş: 02.01.2026 - 18:12 Güncelleme: 02.01.2026 - 18:12
        Didim – Bursa kaç kilometre?
        Didim – Bursa arası kaç kilometre?

        Didim ile Bursa arasındaki kara yolu mesafesi yaklaşık 500 ila 560 kilometre arasında değişiyor. Bu mesafe farkı, sürücülerin tercih ettiği güzergâhlara ve şehir merkezlerinden çıkış–varış noktalarına göre oluşabiliyor. En sık kullanılan rotalar genellikle Aydın, Manisa ve Balıkesir hattı üzerinden Bursa’ya ulaşan kara yolları oluyor. Otoyol bağlantılarının kullanılması, yolun daha konforlu olmasını sağlarken toplam kilometrede küçük değişikliklere neden olabiliyor.

        Didim – Bursa arası kaç saat sürer?

        Özel araçla Didim’den Bursa’ya yapılan yolculuklar, trafik ve yol koşullarına bağlı olarak ortalama 7,5 ila 9 saat sürüyor. Yolun uzunluğu nedeniyle sürücüler genellikle birden fazla mola vermeyi tercih ediyor. Yaz aylarında Ege Bölgesi’nden çıkış noktalarında ve Balıkesir çevresinde yaşanan trafik yoğunluğu, toplam seyahat süresini uzatabiliyor. Trafiğin daha sakin olduğu saatlerde yapılan yolculuklarda süre bir miktar daha kısalabiliyor.

        Otobüsle Didim – Bursa yolculuğu ne kadar sürer?

        Şehirlerarası otobüsle Didim’den Bursa’ya ulaşım süresi genellikle 9 ila 11 saat arasında değişiyor. Otobüs firmalarının izlediği güzergâhlar, mola sayıları ve ara duraklar yolculuk süresini etkileyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Özellikle yaz sezonunda artan yolcu talebi ve tatil hareketliliği, sefer sürelerinde uzamalara yol açabiliyor.

        Didim – Bursa arasında hangi güzergâhlar kullanılıyor?

        Bu iki şehir arasındaki yolculuklarda en yaygın kullanılan güzergâh, Didim’den Aydın yönüne ilerleyip Manisa ve Balıkesir üzerinden Bursa’ya ulaşan kara yolu hattı olarak öne çıkıyor. Alternatif olarak İzmir çevre yollarını kullanarak otoyol bağlantılarına giren sürücüler de bulunuyor. Güzergâh tercihi; yolculuk süresi, yakıt tüketimi ve sürüş konforu üzerinde doğrudan etkili oluyor.

        Yol koşulları ve mevsimsel etkiler

        Didim – Bursa yolu, Ege ve Marmara bölgeleri arasında geçiş sağladığı için farklı coğrafi ve iklim koşullarını bir arada barındırıyor. Yaz aylarında yüksek sıcaklıklar ve artan trafik yoğunluğu uzun yolculukları yorucu hale getirebiliyor. Kış aylarında ise özellikle Balıkesir ve Bursa çevresinde yağış, sis ve zaman zaman buzlanma görülebiliyor. Bu nedenle yolculuk öncesinde hava ve yol durumunun kontrol edilmesi önem taşıyor.

        Yolculuk yapacaklar için önemli bilgiler

        Uzun mesafeli bu yolculuk öncesinde araç bakımının yapılması, lastik, fren ve motor kontrollerinin tamamlanması güvenli sürüş açısından büyük önem taşıyor. Güzergâh boyunca yakıt istasyonları ve dinlenme tesisleri bulunsa da yol uzunluğu nedeniyle yakıt ve mola planlamasının önceden yapılması öneriliyor. Bayram ve tatil dönemlerinde Bursa şehir girişlerinde trafik yoğunluğu yaşanabileceği de göz önünde bulundurulmalı.

        Didim – Bursa arası mesafe ve seyahat süresi; tercih edilen ulaşım şekline, güzergâh seçimine ve yol koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterse de planlı bir yolculukla bu rota rahat ve güvenli şekilde tamamlanabiliyor.

        Göndermek istenen kaçak sigarayı polise bildiren kargo şube müdürünü öldürdü

        Adana'ın Çukurova ilçesinde bulunan bir kargo şubesinde kaçak sigara göndermek isteyen şüpheli, durumu polise bildiren şube müdürü Kamil Çelik'i tabancayla vurarak öldürdü.    

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
