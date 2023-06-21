Didim'de orman kamp alanında ölü bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Didim'de orman kamp alanında ölü bulundu
ABONE OL

Didim'de genç kadının orman kamp alanında cansız bedeni bulundu

Aydın'daki genç kadın, orman kampında vatandaşlar tarafından ölü bulundu. Genç kadının ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Didim'de orman kamp alanında ölü bulundu
İHA

Aydın'ın Didim ilçesindeki orman kampında genç kadının cansız bedeni bulundu.

Olay, Didim Orman Kampı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, kamp alanında bulunan vatandaşlar sahilde bir kişinin ağaca asılı olduğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının 30'lu yaşlarda olan Ebru Tekeli olduğu belirlendi. Genç kadının cenazesi savcılık incelemesinin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Süleymanpaşa Belediye Başkanlığına Hüseyin Uzunlar seçildi
GÜNDEM Süleymanpaşa Belediye Başkanı belli oldu
Bolu'da baba oğuldan yengeye baltalı saldırı! - Son dakika haberi
GÜNDEM Baba oğuldan yengeye baltalı saldırı!
MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Cip yanınca tünelde ulaşım durdu!
GÜNDEM Cip yanınca tünelde ulaşım durdu!
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anayasa çağrısı
AREFE GÜNÜ TARİHİ 2023 | Kurban Bayramı arifesi ne zaman? Diyanet takvimi ile arefe günü hangi güne denk geliyor?
GÜNDEM Kurban Bayramı arifesi ne zaman? İşte 2023 arefe günü tarihi. ...
Son dakika: Kaza sonucu TIR'daki araçlar devrildi!
GÜNDEM Kaza sonucu TIR'daki araçlar devrildi!
Son dakika: Tarlada çalışan kız çocuğuna yorgun mermi şoku!
GÜNDEM Tarlada çalışan kız çocuğuna yorgun mermi şoku!
AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023 | Anadolu Üniversitesi Bahar Dönemi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM AÖF sonuçları açıklandı!
Sandık görevlisi ücreti ödeme takvimi: 2023 seçim paraları yattı mı, seçim ücretleri ne zaman yatacak?
GÜNDEM Sandık görevlisi ücreti ödeme tarihleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.