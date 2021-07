Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu 0:00 / 0:00

1992-1996 yılları arasında yayınlanan 'Home and Away' adlı diziyle ünlenen Dieter Brummer, yaşamını yitirdi. 45 yaşındaki Brummer, Sidney yakınlarındaki Glenhaven'daki evinde ölü bulundu. Bir dönemin genç yıldızının vefat sebebi otopsiden sonra netlik kazanacak.

"HAYATLARIMIZDA BÜYÜK BİR BOŞLUK BIRAKTI"

Dieter Brummer'ın ailesi de acı haberle ilgili açıklama yaptı. Dünyanın kendileri için asla eskisi gibi olmayacağını belirten aile, Facebook'tan yayınladıkları gönderide, "Yakışıklı, yetenekli, eğlenceli, karmaşık ve sevgili Dieter'imizi cumartesi sabahı kaybettik. Hayatlarımızda büyük bir boşluk bıraktı ve dünyamız asla eskisi gibi olmayacak. Düşüncelerimiz, onu tanıyan, seven veya yıllar boyunca onunla çalışan hepinize iletilir." ifadelerini kullandı.

DIETER BRUMMER HAKKINDA

Dieter Brummer, oyunculukta yıldızı giderek parlarken, asıl büyük tutkusu olan tırmanma konusundaki becerilerini geliştirdiği gerekçesiyle cam temizleme işine girmişti. Brummer, 1992'den 1996'ya kadar Avustralya TV'lerinin en çok izlenen yapımlarından biri olan "Home and Away" dizisinde rol almıştı.

Oyuncu, daha sonra hastane draması "Medivac", suç dizisi "Underbelly: A Tale of Two Cities", "Kazananlar ve Kaybedenler", "Komşular", "Underbelly: The Golden Mile"de de oynamıştı.