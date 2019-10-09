Difteri ya da bilinen adıyla Kuşpalazı hastalığı genelde çocuklarda sık ortaya çıkan ve şiddetli bir hastalıktır. Difteri; burun ve boğaz, bademcikler, deride görülebilen bulaşıcı bir hastalıktır. 1930 yıllarında çok yaygın olmasından ötürü aşısı bulunarak bu duruma çözüm getirilmesi sağlanmıştır.

Solunum yollarında oluşması halinde hapşırma, öksürme gibi nedenlerle partiküllerin havaya dağılması ve bunların kişiden kişiye geçmesiyle bulaşır. Deriden ise bir açık bularak giren mikroplar kutanöz difteriye neden olmaktadır. Bulaşan mikroplar 2 ile 4 gün arasında belirtiler vermeye başlar.

Difterinin genel olarak belirtileri vardır ancak bazen kişiden kişiye değişim gösterebilir.

Solunum Yollarında Belirtisi

Boğazda ve bademciklerde ağrıya neden olur

Kalp atışında hızlanma

Sesin boğuk çıkması

Lenf bezlerinde büyüme

Damakta şişme

Burunda akıntı

Az ateş

Kefifsizlik

Boğaz ağrısı

Deri De Oluşan Difteri Belirtileri;

Genelde hafif şekilde ortaya çıkar.

Sarı lekeler ve yaralar oluşur.

Difteri Tedavisi Nasıl Yapılır?

Öncelikle aşı olarak uygulama yapılmaktadır. Damardan zerk edilen serum aşısı kişinin bu mikroba karşı direnmesini sağlar. Antibiyotik tedavisi ise; penisilin ilaçlarıyla sağlanmaktadır. Daha etkili olması ve kısa sürede sonuç vermesi nedeni ile hekimler penisilini tercih etmektedirler.

Nefes almada zorluk çeken kişiye bazen solunum yolunu açmak için ameliyat uygulanarak boğazda delikler açılır. Boğazda ortaya çıkan iltihaplanmalar için gargara ve spreyler de yardımcı olarak tedavi için verilir. Bu dönemde sulu gıdalar ile beslenmeyi de önermektedirler