Dijital ayak iziniz peşinizi bırakmayabilir! Peki dijital ayak izi tam olarak nedir, kurtulmak mümkün mü?

İnternette “silindi” sandığınız hiçbir şey gerçekten kaybolmuyor olabilir. Dijital ayak izi, kullanıcıların farkında olmadan bıraktığı verilerle her geçen gün büyüyor. Bu durum hem gizlilik hem de güvenlik açısından soru işaretleri yaratıyor. Dijital ayak izine dair merak edilenleri sizin için derledik, detaylar haberimizin devamında…