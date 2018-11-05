Dijital dünyada yeni adım

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), ziyaretçi girişleri noktasında kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla, sunduğu entegre güvenlik ve iş zekâsı teknolojileriyle alanının önde gelen şirketleri arasında yer alan Sensormatic ile iş birliği gerçekleştirdi.
BKM’den gelen talep doğrultusunda Sensormatic’in uzman yazılım ekibi tarafından hazırlanan Passware çözümü, BKM Express ile yapılan entegrasyon sayesinde bina giriş-çıkışlarında ziyaretçilerin kimliklerini teslim etmeleri zorunluluğunu ortadan kaldırdı ve kişisel verilerin güvenliği noktasında önemli bir yenilik sundu. Bu çözüm sayesinde ziyaretçi giriş-çıkış süreçleri çok daha verimli ve güvenli hale gelirken BKM’nin öncülüğünde bir sivil toplum kuruluşuna bağış yaparak giriş yapma özelliği de Passware çözümüne eklendi.
ZİYARETÇİLER 1 TL2LİK BAĞIŞLA GİRİŞ YAPABİLİYOR
Nisan 2018’de tüm özellikleriyle devreye alınan bu yeni çözüm, sivil toplum kuruluşlarına (STK) destek sağlamasıyla da öne çıkıyor. BKM’nin dijital cüzdan çözümü BKM Express’e entegre edilen çözüm, ziyaretçilerin STK’lara doğrudan bağış yapabilmesine olanak tanıyor.
BKM ofisine gelen ziyaretçiler, resepsiyon bölümündeki tablette bulunan QR kodu BKM Express uygulaması üzerinden okutarak Darüşşafaka’dan Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na kadar çok sayıda STK’ya 1 TL’lik bağış yapabiliyor. Sistem, yapılan bağış sonrası gelen ziyaretçiyi otomatik olarak tanıyor ve herhangi bir kimlik tespitine gerek kalmıyor.
“KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ TÜM DÜNYADA ÖNEM KAZANIYOR"
Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, şöyle konuştu: “Kişisel verilerin güvenliği ve korunması, tüm dünyada giderek daha fazla önem kazanmaya başladı. BKM olarak biz de Sensormatic Passware çözümüyle bina giriş-çıkışlarını kişisel verilerin korunması açısından çok daha güvenli hale getirdik. Bu projede kullanılan inovasyon, kişisel verilerin güvenliğini sağlayan dijital bir akış olarak dikkat çekiyor. Bu çözümü hayata geçirirken, BKM Express’in doğrulanmış kimlik bilgilerine sahip olmasının sağladığı avantajdan yararlandık. Doğrulanmış kimlik bilgileri sayesinde ziyaretçilerden kimliklerini almaya gerek kalmadan giriş yapılabiliyor. Hedefimiz, ‘İhtiyaç olduğu kadar bilgiyi dijital olarak almak’tı ve bunu başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Üstelik hedefimizi bir basamak daha yukarı taşıdık ve toplumsal fayda için STK’lara bağış yapma özelliğini de projeye dâhil ettik. BKM Express’i kullanan ziyaretçilerimiz, ofisimize geldiklerinde diledikleri STK’ya 1 TL bağışta bulunarak kimliklerini teslim etmeden giriş yapabiliyor.”
Sensormatic CEO’su İsmail Uzelli ise uyguladıkları projenin yalnızca Türkiye’de değil, dünyada da örnek bir proje olduğunu belirtti. “BKM için kendi ekibimiz tarafından hazırlanan bu proje, kartlı giriş-çıkış sistemlerinin sadece takip amaçlı değil, topluma destek amaçlı olarak da kullanılabileceğini gösterdi” yorumunu yapan Uzelli, benzer çalışmaları devreye almak ve diğer ülkelerde de hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.
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