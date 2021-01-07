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Dijital kredide faizleri yüzde sıfıra çekti

ParamKredi ve Türkiye Barolar Birliği iş birliğiyle dijital kredi olarak hayata geçirilen UYAP Destek Kredisi’nde yeni yılda faizler sıfıra çekilirken, dosya masrafının alınmadığı açıklandı. Yeni yılın ilk ayında geçerli olacak kampanya ile UYAP harç ve masraf ödemelerinde kullanılacak finansmanda, bir ay vadede faizsiz kredi imkânı BaroKart ile avukatların hizmetine sunulacak

Dijital kredide faizleri yüzde sıfıra çekti
HABERTURK.COM

Avukatların adliyeye girişten ödemeye birçok ihtiyacına çözüm sunan BaroKart üzerinden ParamKredi ve Barolar Birliği iş birliği ile sunulan dijital kredide faizler yeni yılın ilk ayında yüzde sıfıra çekildi.

BaroKart ile gerçekleştirilen UYAP masraf ve harç ödemelerinde, avukatlara ihtiyaç duyduğu finansman desteğini online olarak sağlayan UYAP Destek Kredisi’nde dosya masrafının da alınmadığı belirtildi.

BaroKart ile avukatların hem iş hem sosyal hayatında büyük kolaylıklar sağlandığını, tek bir kart üzerinden birçok işlem ve ödemenin yapılabildiğini söyleyen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Metin Feyzioğlu, "Kimlik yerine geçebilen BaroKart, zaman içinde eklenen hizmetlerle, avukatların birçok harcama ve ödemelerinde kullandığı, aynı zamanda adliyelere girişlerde bir güvenlik kartı fonksiyonu olan çok işlevli bir kart haline gelmiş durumda. BaroKart’ın tüm bu çoklu işlemlere ek olarak, UYAP ödemelerindeki ihtiyacını mobil imza ve e-imza ile kolay ve hızlı bir şekilde sağlamasını çok önemsiyoruz” dedi.

Avukatlara özel UYAP Destek Kredisi'ni 2020 yılının temmuz ayında devreye aldıklarını belirten Turk Finansman AŞ Genel Müdürü Gökhan Ertürk, "Türkiye’de bir ilk olan uçtan uca gerçek anlamda dijital ilk kredi sürecini BaroKart alt yapısı üzerinden avukatların hizmetine sunduk. Avukatların UYAP masraf ve harç ödemelerinde kullanabilmesi için dizayn edilmiş bu kredi ürünümüze bugüne kadar 45 milyon TL'yi aşkın talep geldi. Hedefimiz, bugüne dek krediden faydalanan avukatlarımıza sağladığımız fayda ve dijital sürecimiz ile yarattığımız memnuniyeti daha da geniş bir kitlenin hizmetine sunabilmek" diye konuştu.

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