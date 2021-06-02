Dijital Sahne Musixen'den sanatçılara destek 0:00 / 0:00

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Yeni dünya düzeniyle değişen alışkanlıklar, beraberinde pandemi döneminden en çok etkilenen müzik ve eğlence sektörlerine de farklı bir yön verdi. Kişisel ihtiyaçlardan araba alımına kadar hayatın her anına entegre olan dijital dönüşüm dünyasında Musixen platformu, sanatçılara destek sağlayacak yepyeni bir iş modelini hayata geçiriyor.

Bu ekosistemi genişletmek, öte yandan kademeli normalleşme sürecinde faaliyetlerine devam edemeyecek eğlence mekanlarında görev yapan müzisyenlere de destek olmak amacıyla harekete geçen ‘Musixen’, AHBAP platformunun başlattığı dayanışma kampanyasına 50 bin TL’lik bağışta bulundu.

"ÇORBADA BİZİM DE TUZUMUZ OLSUN İSTEDİK"

Musixen’in kurucusu Çağrı Bozay, şu ifadeleri kullandı:

Tüm dünya zor bir dönemden geçiyor. Hemen her sektör pandemi sürecinden etkilendi. Pandeminin etkisini en çok hisseden sektörlerin başında ise performans sanatları, müzik, eğlence sektörü geliyor. Musixen olarak 2019 yılında startını verdiğimiz platformumuz bu dönemde sanatçılar için çok daha anlamlı hale geldi ve maddi olarak gelir kayıplarını bir nebze olsa da en aza indirmelerine destek oldu. Kademeli normalleşmede eğlence mekanlarının açılmayacak olması üzerine sanatçılar için başlatılan fatura dayanışma kampanyasına destek için hemen sanatçı Haluk Levent ile iletişime geçtik. Musixen olarak AHBAP platformuna 50 bin TL’lik bağışta bulunarak çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik.

— Haluk Levent (@haluklevent) June 1, 2021

Dijital performans platformu Musixen, biletleme, oyunlaştırılmış bağış, kişiselleştirilmiş videolar gibi çeşitli yöntemlerle sanatçılara maddi kazanç elde edebilme imkanı yaratıyor. Müzisyenler, yaptıkları canlı yayınlarda gönderilen her bir hediye elmas başına gelir elde ederken platformun düzenlediği biletli yayınlarda ise, gelirin yüzde 80’ini kazanıyor.

Musixen ayrıca kullanıcılara kişiselleştirilmiş videolar ile özel günlerde sevdikleri için hediye alternatifi de sunuyor. Yazdığınız bir şiir üzerine, uygulama içerisindeki sanatçılardan şarkı bestelemelerini talep ederek istediğiniz kişi için özel bir video hazırlatabilme seçeneğiniz bulunuyor. Bu uygulamadan elde edilen gelirin tamamı müzisyenlerin oluyor.