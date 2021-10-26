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Blokzincir tabanlı dijital Türk lirasının gelecek yıl uygulamaya konulması hedefleniyor.

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yapılan derlemeye göre, uluslararası ticaret sisteminde kabul görecek alternatif para ve ödeme sistemleri geliştirilmesi amacıyla ülke iş birlikleri tesis edilecek ve çalışmalar sürdürülecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme Projesi birinci faz pilot bulguları doğrultusunda, daha yaygın ve geniş katılımlı ileri aşama pilot testler yapılacak. Mevcut ve ileri teknolojilerin dijital Türk lirası gereksinimlerine uygunluklarına yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları devam edecek.

Programlanabilir para ve çevrim dışı ödemeler katman servislerine yönelik teknolojik altyapı oluşturularak araştırma, geliştirme ve test çalışmaları yapılacak. Dijital Türk lirası sisteminin ilgili diğer sistemlerle entegrasyon çalışmalarına başlanacak.

ASELSAN, HAVELSAN VE TÜBİTAK-BİLGEM İLE İKİLİ MUTABAKAT ZABITLARI İMZALANDI



Merkez Bankası buna yönelik geçen ay, ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM ile ikili mutabakat zabıtları imzalamıştı ve “Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu” oluşturulmuştu. Projeye ilişkin stratejik ve kritik teknolojilerin ön uygulama testlerinin yapılacağı birinci faz bulguları ışığında, platformun yeni katılımlarla genişletilmesi planlanıyor.

Birinci faz pilot uygulama çalışmaları kapsamında TCMB nezdinde prototip “Dijital Türk Lirası Ağı” tesis edilerek teknoloji paydaşları ile dar kapsamlı ve kapalı devre pilot uygulama testleri gerçekleştirilecek. Blokzincir teknolojisi, dağıtık yapıların ödeme sistemlerinde kullanımı, anlık ödeme sistemleri ile entegrasyon gibi başlıklarda dijital Türk lirası Ar-Ge projesi kapsamında çeşitlilik gerektirebilecek testlerin yapılması da planlanıyor.

Birinci faz sonuçları, testlerin tamamlanmasının ardından kamuoyu ile paylaşılacak.

ULAŞTIRMA VE GÜMRÜK HİZMETLERİNDE BLOKZİNCİR ALTYAPI ÇALIŞMALARI TAMAMLANACAK



Bununla birlikte, blokzincir uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik ulaştırma ve gümrük hizmetlerinde gerekli hukuki ve fiziki altyapı çalışmaları tamamlanacak.

Blokzincir teknolojisinin gümrük ve lojistik süreçlerinde uygulama örnekleri incelenerek, mevcut sistemlerle uygulanabilirliği ve entegrasyonu için değerlendirme ve analiz çalışma ve projeler yürütülecek.