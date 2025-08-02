Dijital Usta Projesi ile E-Ticarete destek

Denizli Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısıyla, Trendyol, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen “Dijital Usta” projesinin lansmanı yapıldı. Gençlerin dijital becerilerini geliştirerek KOBİ’lerin e-ticaret ve e-ihracata katılımını artırmayı amaçlayan proje, Balıkesir, Denizli, Gaziantep, Nevşehir ve Ordu’da pilot olarak başlayacak. Lansmana Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

GENÇLERE EĞİTİM KOBİ’LERE DİJİTAL DESTEK

Dijital Usta projesi, gençlere e-ticaret eğitimi sunarak KOBİ’lerin dijitalleşme süreçlerine katkı sağlamayı hedefliyor. İlk etapta 3 bin gence çevrimiçi platform üzerinden temel e-ticaret eğitimi verilecek. Başarılı olan 250 genç, 36 saatlik sertifikalı e-ticaret ve e-ihracat uzmanlık eğitimine katılacak. Bu eğitimi tamamlayanlar arasından seçilecek 100 genç, pilot illerdeki KOBİ’lerin e-ticaret ve e-ihracat süreçlerine destek olmak için istihdam edilecek. İstihdam edilen gençlerin ilk üç aylık maaşları Trendyol tarafından karşılanacak.

REKLAM ÇOK PAYDAŞLI İŞ BİRLİĞİYLE GÜÇLÜ ETKİ Projenin gücü, Trendyol, TOBB ve Habitat Derneği’nin iş birliğinden geliyor. TOBB, KOBİ’lerin projeye katılımını teşvik ederken, Habitat Derneği gençlerin eğitim ve istihdam süreçlerini yönetecek. Bu iş birliği, projenin sahada etkili bir şekilde uygulanmasını sağlayacak. TRENDYOL’DAN DİJİTAL DÖNÜŞÜM VURGUSU Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin, basın toplantısında şunları söyledi: “Trendyol olarak, faaliyet gösterdiğimiz her alanda pozitif etki yaratma misyonuyla hareket ediyoruz. Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunda hem gençlerin hem işletmelerin yanında durmayı, toplumsal fayda ve kapsayıcı büyüme için bir sorumluluk olarak görüyoruz. Üretim gücümüzü ve genç insan kaynağımızı dijital teknolojilerle buluşturmanın, ülkemizin kalkınmasında kilit rol oynadığına inanıyoruz. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Dijital Usta projesiyle yalnızca bir eğitim programı değil; KOBİ’lerin dijitalleşmesini hızlandıran ve e-ticaretin tabana yayılmasına katkı sağlayan bir kalkınma modeli oluşturuyoruz. Dijital Usta sınırsız potansiyelin ve imkanların yanı sıra rekabetin arttığı bir dünyada, Türkiye’de üretilen kaliteli ürünlerin ön plana çıkmasını sağlayacak bir proje. TOBB ve Habitat Derneği ile kurduğumuz güç birliği ile gençlerin potansiyelini hayata geçirecek, KOBİ’lerin dijital uçurumu aşmasına destek olacağız. KOBİ’lerin daha fazla e-ticaret ve e-ihracat payı almasında önemli rol üstlenecek gençler yetiştireceğiz. Yetiştirdiğimiz her bir Dijital Usta, Türkiye’de e-ticaretin ve e-ihracatın büyümesine katkı sunacak. İhracata Dijital Usta desteği sağlayacak, Türkiye ekonomisine katkıda bulunacak. Bu süreçte, gençlerin iş hayatına güçlü bir başlangıç yapabilmeleri için ilk üç aylık maaşları Trendyol tarafından karşılanacak.”

REKLAM TÜRKIYE’NIN DIJITAL KALKINMASINA KATKI Şahin, sözlerine şöyle devam etti: “Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2024 yılında e-ticaret faaliyeti yürüten işletme sayısı yaklaşık 600 bin olarak kaydediliyor. Türkiye’deki yaklaşık 3,7 milyon KOBİ’nin yüzde 16’sı e-ticaret faaliyetinde bulunuyor. Bu veriler, Türkiye’deki işletmelerin büyük çoğunluğu için dijital kanallar üzerinden yeni pazarlara erişim imkanı olduğunu gösteriyor. ‘Dijital Usta’ projesi, bu ihtiyaçtan yola çıkarak gençleri e-ticaret alanında uzmanlaştırmayı ve onları dijital desteğe ihtiyaç duyan KOBİ’lerle buluşturmayı hedefliyor. Proje, eğitimden KOBİ’lerin dijitalleşmesine ve ihracata uzanan bütüncül bir model sunuyor. Gençlerimizi www.dijitalusta.net web sitemiz üzerinden programımıza katılmaya davet ediyoruz.” DENIZLI’DEN GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, projenin önemine vurgu yaparak şunları belirtti: “Denizli Sanayi Odası olarak, Türkiye’nin dijital dönüşümüne ışık tutacak, gençlerimizi geleceğin iş dünyasına hazırlayacak ve KOBİ’lerimizin rekabet gücünü artıracak ‘Dijital Usta Projesi’nin lansmanına ev sahipliği yapmaktan, bu güçlü iş birliğinin bir parçası olmaktan ve beş pilot ilde uygulanacak projenin start verildiği ilk şehir olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Denizli gibi sanayisi güçlü, girişimciliği yüksek bir şehirde bu projenin ilk adımının atılıyor olması, bizler için hem gurur verici hem sorumluluklarımızı artıran bir gelişme. Denizli, toplam ihracatta Türkiye genelinde 8. sırada; Trendyol ekosistemi içinde e-ihracat performansıyla Denizli’nin 6. sırada konumlandığını görüyoruz. Trendyol, şehrimizde 3 bine yakın iş ortağıyla, işletmelerimizi ve müşterileri buluşturan önemli bir platform. İşletmelerimizin neredeyse yarıya yakınının ürünlerini bu platform üzerinden yurt dışına ulaştırdığını öğrendik. İşletmelerimizin e-ihracat yolculuğuna önemli katkılar sağlayacağına inandığımız ‘Dijital Usta Projesi’, yalnızca gençlerimize dijital yetkinlikler kazandırmakla kalmayacak, aynı zamanda onları üretime, istihdama ve katma değere yönlendiren bir yol haritası sunacak.”