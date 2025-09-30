Önleyici sigortacılık anlayışı gelişti

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından 14. Sigorta Haftası kapsamında düzenlenen 4. Uluslararası Sigorta Zirvesi’nin ikinci gününde 17. Uluslararası İstanbul Sigorta Konferansı gerçekleştirildi.

Konferansta konuşan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkan Yardımcısı Emine Feray Sezgin, "İş yazımından hasar süreçlerine, müşteri ilişkilerinden sigorta sahteciliklerinin önlenmesine kadar sigortacılığın hemen her aşamasında dijital dönüşümün etkilerini görüyoruz" dedi. SEDDK Başkan Yardımcısı Sezgin, açılıştaki konuşmasında, sigorta ve reasürans sektöründe dijital dönüşümün önemli bileşeni olan yapay zeka, makine öğrenimi ve dijital inovasyonun sektöre etkilerini, fırsatlarını ve kamu otoritelerinin bu süreçteki rolünü değerlendirdi.

Sezgin, dijitalleşmenin sigortacılık değer zincirinin hemen her aşamasını etkilediğini belirterek, "İş yazımından hasar süreçlerine, müşteri ilişkilerinden sigorta sahteciliklerinin önlenmesine kadar sigortacılığın hemen her aşamasında dijital dönüşümün etkilerini görüyoruz." dedi.

Sigortacılığın tarihi boyunca riskin doğru fiyatlanmasının sektörün temel dayanak noktası olduğunu kaydeden Sezgin, bugün, bu fiyatlamayı sadece geçmiş istatistiklere dayanarak değil, gerçek zamanlı veri akışı, yapay zeka algoritmaları ve gelişmiş analitik yöntemlerle yapmanın mümkün olduğuna dikkati çekti.

Sezgin, özellikle reasürans fiyatlandırmasında yapay zekanın sunduğu imkanların önemine değinerek, "Yapay zeka sektöre hem doğruluk hem de hız kazandırmaktadır. Algoritmalar, çok daha geniş veri kümelerini analiz ederek, belirsizlikleri minimize etmekte, reasürörlerin sermaye kullanımını daha etkin hale getirmektedir. Bu durum, portföy optimizasyonunu da beraberinde getirmektedir." ifadelerini kullandı. SİGORTA SOSYAL REFAHIN GÜVENCESİ Sigorta sektörünün yalnızca finansal sistemin bir parçası değil, aynı zamanda toplumsal dayanıklılığın, ekonomik sürdürülebilirliğin ve sosyal refahın da güvencesi olduğunu aktaran Sezgin, SEDDK'nin bu bilinçle hareket ettiğini dile getirdi. Sezgin, sektörün dijital dönüşümünü sadece teknolojik bir ilerleme olarak değil, aynı zamanda sigortalıların haklarını güçlendiren, risklerin daha adil dağıtılmasını sağlayan ve küresel dayanıklılığı artıran bir süreç olarak gördüklerini söyledi. REKLAM HASAR SÜREÇLERİNİ DÖNÜŞTÜRÜYOR Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı ve Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar da Türkiye'de sigorta sektörünün, dünya sıralamasına göre 33'üncü olduğunu ancak hayat dışı tarafında 20'nci sıralara gelindiğini kaydetti. Yaşar, hayat branşında Türkiye'nin 40'ıncı sıralarda olduğunu ve bu branşta daha gidilecek çok yol olduğunu belirterek, "Hızlı bir büyüme var, özellikle 2025 rakamlarına baktığımızda bu branşın yüzde 70-80'lerde bir büyüme kaydettiğini görüyoruz." dedi.

2025 yılında sektörün dünyadaki sıralamasında 27'ye yükseleceğini söyleyen Yaşar, şu açıklamalarda bulundu: "Bugün Türkiye'de 68 sigorta şirketi var. 2025 yılı sonunda 1,2 trilyon liralık bir prim üretimi ile kapatmayı öngörüyoruz. Sektörümüz, aynı zamanda ekonomiye 2,4 trilyon liralık fon sağladı, sigortalılara 339 milyar lira tazminat ödedi. Yani sigortacılık, hem bireylerin hem de işletmelerin yanında olduğunu kanıtladı. Söz konusu rakamlar sigortacılığın ülke ekonomisindeki büyüklüğünü gösteriyor. Özellikle BES ve OKS'de ise fon büyüklüğü 2,1 trilyon liraya, katılımcı sayısı da 17,4 milyon kişiye ulaştı. Bu tablo, aynı zamanda sigortacılıkta tasarrufların tabana yayılmasında önemli rol oynadığını gösteriyor." Yaşar, dijitalleşmenin artık bir tercih değil, zorunluluk olduğuna dikkati çekerek, yapay zekanın dinamik fiyatlama ve hasar süreçlerini dönüştürdüğünden, büyük verinin ise önleyici sigortacılık anlayışını güçlendirdiğinden bahsetti. YENİLİKLER BİR ARAYA GETİRİYOR Sigorta Tatbikatçıları Derneği (STD) Başkanı Fahri Altıngöz ise sigorta sektöründe çok iyi değişimlerin olduğunu kaydederek, inovasyonun hız kazandığına ve yeniliklerin sektörü bir arada olmaya zorladığına dikkati çekti.