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        Haberler Gündem Güncel Dikimevi-Natoyolu Metro Hattı ihalesi tamamlandı | Son dakika haberleri

        Dikimevi-Natoyolu Metro Hattı ihalesi tamamlandı

        Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 7,46 kilometre uzunluğundaki 8 istasyondan oluşacak Dikimevi-Natoyolu Metro Hattı için ihale sürecinin tamamlandığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 19:04 Güncelleme: 08.04.2025 - 19:17
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        Dikimevi-Natoyolu Metro Hattı ihalesi tamamlandı
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        ABB'den yapılan açıklamaya göre, Dikimevi-Natoyolu Metro Hattı için tamamlanan ihale sürecinin ardından imzalanacak sözleşmeyle saha çalışmalarına başlanacak.

        Abidinpaşa, Aşık Veysel, Tuzluçayır, General Zeki Doğan, Fahri Korutürk, Cengizhan, Akşemsettin, Natoyolu olmak üzere 8 istasyonu kapsayan 7,46 kilometre uzunluğundaki metro hattı ile günlük 300 bin yolcu taşınabilecek.

        Öte yandan, ABB tarafından projelendirilen M2 Koru-Yaşamkent ve Koru-Bağlıca Metro Uzatma Hatları ile M4 Şehitler-Forum Raylı Sistem Uzatma Hattı da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca onaylandı.

        9,36 kilometrelik M2 Koru-Yaşamkent ve Koru-Bağlıca Metro Uzatma Hattı'nda, Konutkent, Yaşamkent Giriş, Yaşamkent Merkez, Başkent Üniversitesi ve Bağlıca olmak üzere toplam 5 istasyon yer alacak.

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        Toplam 7,69 kilometre uzunluğunda olacak M4 Şehitler-Forum Metro Uzatma Hattı ise Sanatoryum, Ufuktepe, Ovacık ve Forum olmak üzere 4 istasyondan oluşacak.

        Ayrıca, 15,45 kilometrelik M5 Kızılay-Dikmen Metro Hattı projesine ilişkin revizyonlar tamamlandı. Esat, Kuğulu Park, Dikmen Vadisi, Çetin Emeç, Öveçler, Dikmen, Malazgirt, Keklik Pınarı, Akpınar, Atatürk Sitesi ve Oran Şehri olmak üzere 11 istasyondan oluşacak projede, son onay sürecine geçildi.

        Ön projeleri ve fizibilite raporu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından onaylanan M2 Çayyolu ile M3 Sincan hattını birleştirecek 12,5 km uzunluğundaki M6 hattın da proje çalışmaları sürüyor.

        Kesin proje onayının ardından M6 hattı, Ahimesut, Alsancak, Ahi Evran, Eryaman YHT ve Şapka Devrimi olmak üzere 5 istasyon olarak inşa edilecek.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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