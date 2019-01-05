İDO ve BUDO sefer iptalleri yapıldığını bildirdi. İstanbul'da etkisi altına alınan sağanak yağış ve fırtına sebebiyle bazı seferler iptal edildi. BUDO'da ise kar yağışı nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İDO'DA SEFER İPTALLERİ- 5 OCAK

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 18:45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma ile 09:30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

BUDO'DA SEFER İPTALLERİ- 5 OCAK

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 08.00 ve 09.30 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),09.30 ve 11.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve 10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferleri de programdan kaldırıldı.

Ayrıca, 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas),10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

SEFERLERİN TÜMÜ GEÇİCİ OLARAK İPTAL EDİLDİ

Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege'de 3 gündür etkili olan ve saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada seferlerinde aksama yaşanıyor.

Bugün yapılacak seferlerin tümü fırtına nedeniyle geçici olarak durduruldu.

Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini bildirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ