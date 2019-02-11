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Yapılan son değerlendirmelere göre; Bu sabah saatlerinde Ş. Urfa, Mardin ve Artvin çevrelerinin yağmurlu, Erzurum, Ağrı ve Muş çevrelerinin kar yağışlı, öğle saatlerinden sonra Ağrı ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Iğdır çevreleri ile akşam saatlerinde sonra Kıyı Ege, gece saatlerinde Antalya'nın doğu ilçeleri ile Edirne çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının 3 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli(40-60 km/ saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
IZMIR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde doğu ilçeleri yerel olarak sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ERZURUM °C, 0°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
DIYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
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