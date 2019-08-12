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HaberlerGündemDİKKAT! Meteoroloji'den son dakika kuvvetli rüzgar uyarısı - HAVA DURUMU

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı

HABERTURK.COM

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Marmara Bölgesi, kıyı Ege kuvvetli rüzgarın etkisi altında. Yapılan uyarılarda ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesine karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi

hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 27°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

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