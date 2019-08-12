Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 27°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
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