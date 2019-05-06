Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Hatay hariç),Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Iğdır, Ağrı ve Van hariç) ile Samsun çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Ege ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.



TOZ TAŞINIMI UYARISI: Marmara ve Ege'de, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden meydana gelebilecek görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın batısı, Ege ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



İLLERE GÖRE HAVA DURUMU



İSTANBUL 14°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu



ANKARA 12°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



İZMİR 16°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA 16°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu



SİNOP 15°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu



TRABZON 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu



ERZURUM 4°C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı



DİYARBAKIR 8°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı