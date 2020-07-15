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Meteoroloji'den yerel ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinde yer yer yağmur geçişleri görülecek Sakarya, Bolu, Kastamonu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars'ta gün içerisinde yerel olmak üzere sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik beklenmiyor

hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars, Ardahan, Sakarya ve Bursa'nın Yenişehir ilçesinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 29°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

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