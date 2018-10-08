Yeni bir araştırmaya göre; yağlı ve şekerli bir diyet sadece dört gün içinde hafızanıza, dikkatinize ve ruh halinize zarar verebilir.

Business Insider'da yer alan habere göre; Amerikan Nöroloji Akademisi tarafından yapılan araştırmaya göre; yağlı ve şekerli gıdalar çok zararlı, öyle ki dört gün içinde hafızaya zarar verebiliyor.

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4 GÜN BOYUNCA YAĞLI VE ŞEKERLİ BESİNLER TÜKETTİLER

Çalışmada, 4 gün boyunca kahvaltıda yüksek yağlı ve şekerli yiyen katılımcıların verileri incelendi. Yağ ve şeker içeren beslenme programının kişinin düşünme ve hatırlama gibi becerilerini kötü yönde etkileyerek bilişsel sağlığını bozduğu belirlendi.

Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir başka deney ise, yüksek yağlı diyetin beş gün boyunca tüketildiğinde, dikkat ve hafıza fonksiyonunun yanı sıra ruh hali değişimlerine de yol açtığını gösterdi.

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ZAYIF OLMAK, SAĞLIKLI OLDUĞUNUZ ANLAMINA GELMİYOR

Aşırı kilolu olmak, pek çok kişi için sadece kendisine uygun kıyafetler bulma mücadelesi değil. Aşırı kilo, tüm vücudu etkileyen bir gerçek. Kalp krizi ve diyabet görülme olasılığı bu kişilerde oldukça fazla. Ancak uzmanlara göre bu açıklama, ince insanların rahat bir nefes alabileceği anlamına gelmiyor.

Hem Circulation hem de Lancet dergisinde yayınlanan araştırmaya göre; sağlıklı bir görünüm, sağlıklı bir bedene sahip olduğunuz anlamına gelmiyor. Eğer zayıfsanız ama yine de sağlıksız bir diyetiniz varsa ve egzersiz yapmaktan kaçınıyorsanız hala kanser, kalp krizi ve diyabet riski altındasınız.

Avustralya'nın Sydney şehrindeki Macquarie Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada, zayıf olan tüm insanların ortalama yüzde 23'ünün hayatları boyunca, aşırı kilolu ve hatta obez olma olasılığının daha yüksek olduğunu gösterdi.