Buna karşılık bazıları da yalnızca vitamin eksikliğinden ve bağışıklık düştüğü için oluşan dil yaraları herhangi bir müdahale de bulunmadan kendi kendine iyileşmektedir. Yine de yemek yerken ya da bir şey içerken bu yaralar oldukça acı verir. Hatta bazı kişilerde dil yarası yeme içmeyi bile engeller. Çeşitli sebeplerle oluşabilen dildeki yaralar bazı enfeksiyon ve virüsler, birkaç kere dilin art arda ısırılması, aftlar, vitamin eksiklikleri nedeniyle daha fazla ortaya çıkmaktadır.

Kendiliğinden geçmeyen dil yaraları için evinizde uygulayabileceğiniz basit yöntemleri deneyebilirsiniz. Fakat yine de iki hafta geçmesine rağmen dil yaranız geçmiyorsa uzman bir doktorla görüşmekte fayda vardır. Dil yaraları için diş doktoru ya da kulak burun boğaz uzmanına başvurabilirsiniz.

Aniden çıkan dil yaraları herkesin başına en az bir kez gelmiştir. Ağız bakımını düzgün ve düzenli yapmayan ve beslenmesine dikkat etmeyen kişilerde daha fazla görülen dil yaraları bazen enfeksiyon ve virüsler yüzünden de çıkabilmektedir. Gündelik yaşamı olumsuz etkileyen dil yarasının herkes hızlıca geçmesini istemektedir. Evde uygulanabilen bitkisel ve alternatif tedavilerle dil yaralarının iyileştirilmesi mümkündür.

Son dönemde beslenme şekillerinin bozulması ve hazır gıdaların daha fazla tüketilmesiyle dil yarası daha fazla kişide ortaya çıkan bir problem haline gelmiştir. Bu yüzden dil yarası hakkında her şey daha fazla merak edilmektedir. Dil yarası kendiliğinden geçmiyorsa uzman bir doktorla görüşerek ilaç kullanılması gerekebilir. Ancak yine de çoğu dil yarası kendi kendine ya da evde uygulana yöntemlerle geçtiğinden sizde bunları uygulayabilirsiniz.

Bu içeriğimizde dil yarasına iyi gelen doğal yöntemler: evde dildeki yaraya iyi gelen şeyler, bitkiler ve besinler hakkında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte dil yarası hakkında merak edilenler…

Dil Yarası Evde Nasıl Geçer?

Dil yarası evde nasıl geçer? Diye merak edenlere karbonatlı su tarifini verebiliriz. Bu karışımı macun haline getirip yaranın üzerine sürebilirsiniz. Ardından biraz bekletip durulayın. Düzenli uygulamada kısa sürede dil yarasının iyileştiğini göreceksiniz.

Dil Yarası Doğal Tedavi Yöntemleri

Dil yarası doğal tedavi yöntemleri arasında; karbonatlı su, tuzlu su, bal başta gelmektedir. Limon, tuz ve su da karıştırılarak tedavi amaçlı kullanılabilir.

Dil Yarası Bitkisel Çözüm Yolları

Dil yarası bitkisel çözüm yolları deyince akla ilk meyan kökü gelir. Bunun dışında limon, tuz, karbonat ve aloe verayı da dil yarası tedavisi için deneyebilirsiniz.

Dildeki Yaraya İyi Gelen Şeyler

Dildeki yaraya iyi gelen şeyler arasında; meyan kökü, karbonat, elma sirkesi, tuz, limon ve aloe vera başta gelmektedir. Bunları sırayla deneyerek sizin için hangisinin faydalı olduğuna karar verebilirsiniz. Pek çok kişi tuzlu su gargarası ve meyan kökü ile dil yarasından kurtulduklarını söylemektedir. Bunların dışında dil yarası bağışıklık sisteminin düşmesi ve vitamin eksikliğinden de olabileceği için takviye vitamin desteği almak da yaranın iyileşmesine yardımcı olabilir.

Dildeki Yaraya İyi Gelen Bitkiler

Dildeki yaraya iyi gelen bitkiler arasında meyan kökü, elma sirkesi, aloe vera temeldir. Bunların yaraya sürülmesi ya da gargara yapılmasıyla yara kısa süre içinde geçecektir. Ancak yine de yapılanlara rağmen yara geçmiyorsa mutlaka bir doktorla görüşmekte fayda vardır.

Dildeki Yaraya İyi Gelen Besinler

Dildeki yaraya iyi gelen besinler denildiğinden öncelikle vitamin açısından zengin ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirenler akla gelmelidir. Örneğin taze meyve ve sebzeler, taze balık ve sağlıklı ev yemekleri dil yarasının hızlı iyileşmesine yardımcı olacaktır.