Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, ikili, Dilan Çiçek Deniz’in internet üzerinden yayınlanacak olan yeni dizi projesi için fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Daha önce Behzat Ç. dizisinde polis amiri rolünü canlandıran Erdal Beşikçioğlu için ‘Amirim’ diye hitap eden Çiçek Deniz, “Amirime birkaç şey danıştım. Onun fikirleri benim için çok önemli. O yüzden buluştuk.” dedi.

Yeni dizideki partneri Metin Akdülger ile ilgili konuşan Çiçek Deniz, “Daha önce tanışıyorduk. İki sene önce İbiza’da bir fotoğraf çekiminde bulunmuştuk. Şimdi provalar başladı. Çok iyi gidiyor.” dedi.

6 sene önce ekranlara veda eden ve yakında yeni bölümleriyle seyirciyle buluşacak olan Behzat Ç. dizisinde rol almayacağı konuşulan Erdal Beşikçioğlu ise bunun sorulması üzerine “Behzat Ç. çok iyi oynar. Güzel oynar.” şeklinde yanıt verdi.