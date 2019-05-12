Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dilan Çiçek Deniz amirinden fikir aldı

Ünlü oyuncular Erdal Beşikçioğlu ve Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam yemekte bir araya geldi. Arnavutköy'de bir balıkçıda yenilen yemek sonrası objektiflere poz veren Erdal Beşikçioğlu ve Dilan Çiçek Deniz, muhabirlerin sorularını yanıtladı

Erdal Beşikçioğlu - Dilan Çiçek Deniz

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, ikili, Dilan Çiçek Deniz’in internet üzerinden yayınlanacak olan yeni dizi projesi için fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Daha önce Behzat Ç. dizisinde polis amiri rolünü canlandıran Erdal Beşikçioğlu için ‘Amirim’ diye hitap eden Çiçek Deniz, “Amirime birkaç şey danıştım. Onun fikirleri benim için çok önemli. O yüzden buluştuk.” dedi.

Yeni dizideki partneri Metin Akdülger ile ilgili konuşan Çiçek Deniz, “Daha önce tanışıyorduk. İki sene önce İbiza’da bir fotoğraf çekiminde bulunmuştuk. Şimdi provalar başladı. Çok iyi gidiyor.” dedi.

6 sene önce ekranlara veda eden ve yakında yeni bölümleriyle seyirciyle buluşacak olan Behzat Ç. dizisinde rol almayacağı konuşulan Erdal Beşikçioğlu ise bunun sorulması üzerine “Behzat Ç. çok iyi oynar. Güzel oynar.” şeklinde yanıt verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ozan Doğulu'nun anlamsız paniği kaza yaptırdı - Magazin haberleri
MAGAZİNAnlamsız panik kaza yaptırdı
Ünlü futbolcu Patrick Kluivert saç ektirdi - Magazin haberleri
MAGAZİNDünyaca ünlü futbolcu saç ektirdi
Örgülü Serenay Sarıkaya - Magazin haberleri
MAGAZİNÖrgülü Serenay
Adem Yavuz Özata kimdir? Adem Yavuz Özata ölüm nedeni nedir? Adem Yavuz Özata hayatı
MAGAZİNAdem Yavuz Özata kimdir?
Ece Seçkin kimdir? Ece Seçkin kaç yaşında, nereli?
MAGAZİNEce Seçkin kimdir?
İbrahim Erkal sevenleri tarafından anılıyor... İbrahim Erkal kimdir?
MAGAZİNİbrahim Erkal anılıyor
Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanacak mı? Kenan Doğulu suskunluğunu bozdu
MAGAZİNBoşanma açıklaması
Demet Şener'e şok! Mahkeme İbrahim Kutluay'ı haklı buldu - Magazin haberleri
MAGAZİNMahkemeden flaş karar
Semih Ürgün son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri
MAGAZİNUsta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz: İnsanlar ailemi bölmeye hazırdı - Magazin haberleri
MAGAZİN"İnsanlar ailemi bölmeye hazırdı!"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X