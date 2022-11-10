Kıyafetiyle dikkat çekti

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Kıyafetiyle dikkat çeken ve gazetecilerle sohbet etmeyi ihmal etmeyen Dilan Çiçek Deniz, "Uzun zamandır görüşmediğimiz arkadaşlarımızla bir araya geldik. Güzel vakit geçirdik. Birbirimizi özlemişiz" dedi.

Her şeyin yolunda gittiğini ifade eden Deniz, "Oyunumuz devam ediyor. Yine onun hazırlığı içindeyiz. 27 Kasım'da yine bir sahnemiz olacak. Sizleri de bekliyoruz" şeklinde konuştu.