Dilan Çiçek Deniz: Sosyal anksiyetem beni ele geçirmişti

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerinin dikkatini çekti. Deniz, uzun süredir sosyal anksiyete ile mücadele ettiğini samimi ifadelerle açıkladı.

Oyuncu paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Ben bir orman evinde yaşıyorum. Toplantılara gitmek, sosyalleşmek ve market alışverişi yapmak zorunda olduğum için kalabalığa karışmam gerekiyor. Bir süredir sosyal anksiyetemin beni ele geçirdiğini ve evimden hatta yatağımdan çıkamayacağımı sanıyordum. Fakat uyandığım her sabahın, yeni hayatımın ilk günü olduğunu kendime tekrar hatırlattım. Sonra kara bulutlar dağıldı, bütün hücrelerim umutla doldu… Bugün eve dönüş yolunda küçük bir çekim yaparak keyifle eve girdim. Kendimi hayatın hafifliğine ve ferahlığına bıraktım."

Fotoğraflar: Instagram