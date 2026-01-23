Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Dilan Çiçek Deniz: Sosyal anksiyetem beni ele geçirmişti - Magazin haberleri

        Dilan Çiçek Deniz: Sosyal anksiyetem beni ele geçirmişti

        Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya paylaşımıyla sosyal anksiyete ile verdiği mücadeleyi paylaştı. Deniz'in bu itirafı, sosyal medyada bir hayli dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2026 - 23:02 Güncelleme: 23.01.2026 - 23:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Sosyal anksiyetem beni ele geçirmişti"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerinin dikkatini çekti. Deniz, uzun süredir sosyal anksiyete ile mücadele ettiğini samimi ifadelerle açıkladı.

        Oyuncu paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Ben bir orman evinde yaşıyorum. Toplantılara gitmek, sosyalleşmek ve market alışverişi yapmak zorunda olduğum için kalabalığa karışmam gerekiyor. Bir süredir sosyal anksiyetemin beni ele geçirdiğini ve evimden hatta yatağımdan çıkamayacağımı sanıyordum. Fakat uyandığım her sabahın, yeni hayatımın ilk günü olduğunu kendime tekrar hatırlattım. Sonra kara bulutlar dağıldı, bütün hücrelerim umutla doldu… Bugün eve dönüş yolunda küçük bir çekim yaparak keyifle eve girdim. Kendimi hayatın hafifliğine ve ferahlığına bıraktım."

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO

        Büyükelçilikte onuruna yemek verildi

        Büyükelçilikte onuruna yemek verildi

        #Dilan Çiçek Deniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Batı'da sağanak iç Anadolu'da kar
        Batı'da sağanak iç Anadolu'da kar
        Bahçeli'den Ahmet Özer açıklaması
        Bahçeli'den Ahmet Özer açıklaması
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Gişelerde inanılmaz kaza! İki kişi hayatını kaybetti!
        Gişelerde inanılmaz kaza! İki kişi hayatını kaybetti!
        Yaser Asprilla, Galatasaray yolunda!
        Yaser Asprilla, Galatasaray yolunda!
        Sokak ortasında öldürdü!
        Sokak ortasında öldürdü!
        23 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        23 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif!
        Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif!
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası