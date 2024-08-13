Dilan Çıtak'tan soyadından vazgeçme iması

SOYADINDAN VAZGEÇME İMASI

Babasının imalı paylaşıma kayıtsız kalmayan Dilan Çıtak da kedisiyle çektiği özçekimi "Beni ben olduğum için sevenlerin fazlalığını görüp yorumlarını okurken bizim gülümseme... İyi ki varsınız" notuyla yayımladı.

Ardından takipçilerine "Hadi size güzel haber" diyerek seslenen Dilan Çıtak, soyadından vazgeçeceği yönünde bir imada bulunarak sözlerini söyle sürdürdü: Uzun zamandır onaylı hesap ismi nasıl değiştirilir arayışındayız. Merak etmeyin. Zaten baya istemeden olmuştu. Kısmetse yakın zamanda sadece ben olarak kalacak olmak harika. Üzerimden büyük bir yük kalktı. İnanın "Oh" diyorum, "Şükür" diyorum.