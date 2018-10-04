Dilan Çıtak Tatlıses: Aleyna Tilki'nin işine yaradı
04.10.2018 - 14:47 | Güncelleme: İHA
Dİlan Çıtak Tatlıses'ten genç popçu Aleyna Tilki ile ilgili açıklama
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İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, TRT FM’de Michael Kuyucu’nun programında kendisini Aleyna Tilki ile kıyaslayanlara yanıt verdi.
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İHA'nın haberine göre, Tatlıses, "Aleyna Tilki ile ilgili hiçbir şey söylemedim. Sadece tıklanma konularında yaşanan tartışmaların baş mimarı olduğu için 'tarzı bana uygun değil dedim"
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Aleyna Tilki ile kendisi arasında polemik oluşturulmaya çalışıldığını kaydeden Dilan Çıtak Tatlıses, "Keşke beni rakip olabileceğim kişilerle yan yana getirseler" dedi.
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Öncelikle kimseyle polemik yapma derdinin olmadığı için isim vermenin yanlış olduğunu söyleyen Dilan Çıtak, "Gereksiz yere böyle bir isim kullanıp çok önemsiyormuşum ya da çok değerliymiş gibi prim yaptırmam kimseye. Bundan dolayı da gerçekten beğenmediğim birisi varsa adını söylemem.
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Katıldığım bir programda Aleyna Tilki olayı çok abartıldı. Bana beğenmediğim isimleri sordular. Ben beğenmediğim isimleri söylemedim, beğendiğim isimleri saydım; İdo, Edis, Sıla herkesi söyledim. Tabii ki kimse kimseyi beğenmek zorunda değil. Bana "Aleyna Tilki’yi beğeniyor musun?" diye sordular ifadelerini kullandı.
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"KİMSENİN ADIYLA PRİM YAPMAYA İHTİYACIM YOK"
Piyasada sesi olmayan, güzelliğiyle, magaziniyle bu işi yapan bir sürü şarkıcı olduğunu belirten Tatlıses, "Ama kalkıp da ben bunun peşine düşmem, bu kadar zamanım yok. Benim yaşım daha çok genç ve daha ikinci single’ımdayım. 60 yaşındaki bir insanın pişmanlığını oynamayacağım hiçbir zaman. Bedbaht bir durumda değilim ki ona buna sataşayım. 'Prim yapıyor' dediler.
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Ben İmparator İbrahim Tatlıses gibi bir sanatçının kızıyken kimsenin adıyla prim yapmaya ihtiyacım yok. O yüzden böyle şeylere hiç gerek yok. Tarzı benim tarzım değil. Sesi var mı, yok mu konusunda ise; “Daha 18 yaşında ve 18 yaşındaki bir insanın olduğu kadar var, ama ilerleyecek"dedim.
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Bunu aldılar başlık yaptılar ve "Bu isim üzerinden prim yapıyor" dediler. Ben isim vermem, bana soruldu yorum yaptım.
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Bu da Aleyna Tilki’nin işine yaradı, her yerde konuşuluyor. Ben bu işe yıllardır emek veriyorum ve doğal olarak da bu durumdan rahatsız oldum. Keşke beni rakip olacağım kişilerle yan yana getirselerdi" dedi.
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