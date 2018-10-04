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"KİMSENİN ADIYLA PRİM YAPMAYA İHTİYACIM YOK"

Piyasada sesi olmayan, güzelliğiyle, magaziniyle bu işi yapan bir sürü şarkıcı olduğunu belirten Tatlıses, "Ama kalkıp da ben bunun peşine düşmem, bu kadar zamanım yok. Benim yaşım daha çok genç ve daha ikinci single’ımdayım. 60 yaşındaki bir insanın pişmanlığını oynamayacağım hiçbir zaman. Bedbaht bir durumda değilim ki ona buna sataşayım. 'Prim yapıyor' dediler.