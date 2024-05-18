Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Dilan Deniz Çiçek: Cannesbersiz düğün olmaz - Magazin haberleri

        Dilan Deniz Çiçek: Cannesbersiz düğün olmaz

        29 yaşındaki ünlü oyuncu Dilan Deniz Çiçek Cannes film festivaline katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2024 - 12:05 Güncelleme: 18.05.2024 - 12:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Cannes Film Festivali'ne katılan Dilan Deniz Çiçek, sosyal medya hesabından; "Cannesbersiz düğün olmaz" ifadeli bir fotoğraf paylaştı.

        2

        Ünlü oyuncu, 77'nci Cannes Film Festivali'nde Oscar ödüllü oyuncu Kevin Costner'in senaryosunu John Baird ile birlikte yazdığı, ayrıca yapımcılığını, yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği 'Horizon: An American Saga'nın festivaldeki prömiyeri öncesinde çok özel bir buluşmaya imza atacak. Deniz, buluşacağı Costner ile filmin tanıtım çalışmaları kapsamında röportaj yapacak.

        3

        Dilan Deniz Çiçek, ayrıca 'Horizon: An American Saga' adlı filminin diğer oyuncuları Sienna Miller ve Sam Worthington ile de bir araya gelecek.

        Fotoğraflar: Avalon, Instagram

        #Dilan Deniz Çiçek
        #Kevin Costner
        #Sienna Miller
        #Sam Worthington
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kaldırım taşıyla saldırıya uğramıştı! O taksici bir karar verdi!
        Kaldırım taşıyla saldırıya uğramıştı! O taksici bir karar verdi!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        Saat: 04.00'te alevler yükseldi! Anne ve kızı içerdeydi!
        Saat: 04.00'te alevler yükseldi! Anne ve kızı içerdeydi!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Marmaray'da Gülhan'a dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza!
        Marmaray'da Gülhan'a dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza!
        Haftanın dikkat çekenleri
        Haftanın dikkat çekenleri
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!
        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!
        Annesini uyurken öldürdü! 'İyi hal'li cani!
        Annesini uyurken öldürdü! 'İyi hal'li cani!
        Bu gözyaşları boşuna değil
        Bu gözyaşları boşuna değil
        Arazi anlaşmazlığı cinayeti! Ceza açıklandı
        Arazi anlaşmazlığı cinayeti! Ceza açıklandı
        Kıdem tazminatı tavanında ayrım var mı?
        Kıdem tazminatı tavanında ayrım var mı?
        4 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        4 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        Ekranlara hapsolduk! Doğal ışık yerine mavi ışık 
        Ekranlara hapsolduk! Doğal ışık yerine mavi ışık 
        Galatasaray ve EURO 2024 sözleri!
        Galatasaray ve EURO 2024 sözleri!
        Konutta düşüş sürecek mi?
        Konutta düşüş sürecek mi?