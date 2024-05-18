Dilan Deniz Çiçek: Cannesbersiz düğün olmaz

Ünlü oyuncu, 77'nci Cannes Film Festivali'nde Oscar ödüllü oyuncu Kevin Costner'in senaryosunu John Baird ile birlikte yazdığı, ayrıca yapımcılığını, yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği 'Horizon: An American Saga'nın festivaldeki prömiyeri öncesinde çok özel bir buluşmaya imza atacak. Deniz, buluşacağı Costner ile filmin tanıtım çalışmaları kapsamında röportaj yapacak.