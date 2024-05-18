Dilan Deniz Çiçek: Cannesbersiz düğün olmaz
29 yaşındaki ünlü oyuncu Dilan Deniz Çiçek Cannes film festivaline katıldı
Cannes Film Festivali'ne katılan Dilan Deniz Çiçek, sosyal medya hesabından; "Cannesbersiz düğün olmaz" ifadeli bir fotoğraf paylaştı.
Ünlü oyuncu, 77'nci Cannes Film Festivali'nde Oscar ödüllü oyuncu Kevin Costner'in senaryosunu John Baird ile birlikte yazdığı, ayrıca yapımcılığını, yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği 'Horizon: An American Saga'nın festivaldeki prömiyeri öncesinde çok özel bir buluşmaya imza atacak. Deniz, buluşacağı Costner ile filmin tanıtım çalışmaları kapsamında röportaj yapacak.
Dilan Deniz Çiçek, ayrıca 'Horizon: An American Saga' adlı filminin diğer oyuncuları Sienna Miller ve Sam Worthington ile de bir araya gelecek.
Fotoğraflar: Avalon, Instagram