Dilan Gerede Erkaya'nın hayat hikayesi bir kez daha gündem oldu. İşte Dilan Gerede Erkaya hakkında bilgiler...

DİLAN GEREDE ERKAYA KİMDİR?

Dilan Gerede Erkaya, 2000 yılında New York'ta dünyaya geldi. Bennu Gerede ve Koray Erkaya çiftinin ikiz çocuklarından birisi olan Dilan Gerede Erkaya, hem babasının hem de annesinin soyismini kullanmaktadır. Babası fotoğrafçı Koray Erkaya'dır.

2001 doğumlu Miro Gerede Erkaya adında bir erkek kardeşi vardır. Anne ve babası 2006 yılında ayrıldı. Uzun süre yurt dışında yaşayan Dilan Gerede Erkaya, bir süredir Türkiye'de bulunuyor.

BENNU GEREDE KİMDİR?

Bennu Gerede, 30 Ağustos 1971 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Doktor bir baba ve senarist bir annenin kızı olan Gerede'nin dedesi Kurtuluş Savaşı gazisi, aynı zamanda Atatürk'ün yaveri, eski büyükelçi albay Hüsrev Gerede'dir.

Ablası Şiva Fas'da yaşamaktadır. Bennu Gerede altı aylık bebekken babasının işi nedeniyle ailecek New York'a taşındılar. Babası Birleşmiş milletler doktoru olarak 15 yıl New York'da görev yaptı.

Lisans egitimini ABD. Newyork'da bulunan Parsons School of Art'ta fotoğrafçılık üzerine aldı. Eğitimini tamamladıktan ablası Şiva ile birlikte İstanbul'a geldi. Mankenlik, fotomodellik, oyunculuk yaptı. Bu arada anne ve babası ölene kadar hiç boşanmamış ama ayrı yaşamaya başlamışlardır. Bennu ve ablası Teşvikiye'de annesinde kalmaktadır. Bennu Gerede, sonra bir müddet Fransa'nın güneyine yatılı okula gitti, 4 yıl daha fotoğrafçılık üzerine eğitim aldı. Daha sonra da Türkiye'ye dönerek eğitimini aldığı fotoğrafçılık üzerine çalışmaya başladı. Bennu Gerede, uzun yıllar New York'ta yaşadı. Dünyanın çeşitli ülkelerinde birçok fotoğraf sergileri açtı, fotoğraflarını sergiledi.

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