Dilan Polat gözaltına alınmadan saatler önce paylaşmış! "Vedalar ancak güzel yürekleri acıtır!"

4 Şurada Paylaş!









Fotoğraf: İHA

AA'da yer alan habere göre soruşturmada toplam 14 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Buna göre İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da toplam 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Kürşat Polat, Sezgin Polat ve Ahmet Gün'ün de olduğu 14 şüpheliyi gözaltına aldı.