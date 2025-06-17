Dilan Polat'ın korumasına silahlı saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı

Ümraniye'de Dilan Polat'ın tedavi gördüğü hastanenin önünde, Polat'ın özel koruması Alper Ç.'nin uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yamanevler Mahallesi Tevfik İleri Caddesi'nde bulunan özel bir hastanenin önünde meydana geldi. Dilan Polat'ın tedavi gördüğü hastanenin önünde gün boyunca beklediği iddia edilen bir saldırgan, Dilan Polat'ın koruması Alper Ç.'yi takibe aldı. Koruma Alper Ç.'yi bir süre telefonla meşgul eden şüpheli, Alper Ç. otomobile binmek üzere olduğu sırada 7 el ateş ettikten sonra kaçtı.

TEDAVİ ALTINDA

Kurşunlardan 3'ü Alper Ç.'nin vücuduna isabet etti. Yaralanan koruma, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında emniyet ekiplerinin şüpheli ya da şüphelilerin tespitine yönelik çalışmaları ise devam ediyor.