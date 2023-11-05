Dilan Polat tutuklandı! Mahkemede isyan etti: "Oğlum sana kim bakacak"

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ADRES DEĞİŞTİRDİLER

Elde edilen bilgilere göre Dilan Polat ve Engin Polat´a sorulan sorulardan biri operasyondan kısa bir süre önce neden adres değişikliği yaptıkları oldu. Çiftin bu soruya çocuklarımızın okulu için diye cevap verdiği, aylık gelirlerini ise 150-200 bin olarak beyan ettikleri öğrenildi.