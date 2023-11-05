Dilan Polat tutuklandı! Mahkemede isyan etti: "Oğlum sana kim bakacak"
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilen Dilan Polat ve eşi Engin Polat tutuklandı. Dilan Polat karar açıklandıktan sonra oğluna seslendi.
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Gelen son dakika bilgilerine göre: tutuklanan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne getirildi.
İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık, Dilan Polat, eşi Engin Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 16 şüpheliyi "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Kanunu'na muhalefet" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.
Şüpheli Dilan Polat'ın hakimlikte sorgusu sırasında tansiyonunun düşmesi sonucu fenalaşarak bayıldığı ve kendisine su içirildiği öğrenildi. Durumu iyi olan Dilan Polat, mahkemede kararın açıklanmasıyla oğluna seslendi.
Kararın açıklanmasının ardından hakkında tutuklanma kararı verilen Dilan Polat’ın, “Oğlum sana kim bakacak” diye bağırdığı duyuldu.
SAHTE FATURALAR...
Savcılık tutuklama talebiyle hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, şüpheli Ahmet Gün'ün tasfiye halindeki kendine ait 5 şirketten Dilan Polat'a ait firmaya gerçek bir mal alış ve satış olmadan değişik zamanlarda 98 milyon 657 bin, 25 milyon 337 bin lira, 20 milyon, 150 milyon ve 29 milyon lira sahte fatura düzenlediğini ifade etti.
Düzenlenen sahte faturaların MASAK analiz raporunda da tespit edildiğini belirten savcılık, "MASAK analiz raporu, toplanan deliller ve etkin pişman şüpheli ifadesi gibi tüm soruşturma evrakı içeriğinden şüphelilerin çıkar amaçlı suç örgütü faaliyeti kapsamında sahte fatura ve belgelerle gerçek bir işleme dayanmayan gelirlerini kurmuş oldukları çok sayıda şirket üzerinden işleme tabi tutarak; sonuç olarak MİLDA Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim şirketi üzerinden akladıkları MASAK raporuna göre 250 milyon olduğu anlaşılmakta" dedi.
AA'da yer alan habere göre polis ekiplerince 4 gün boyunca süren ifade alma işlemlerinde Dilan Polat'a 26, Engin Polat'a ise 40 sayfa soru sorulduğu öğrenildi.
ADRES DEĞİŞTİRDİLER
Elde edilen bilgilere göre Dilan Polat ve Engin Polat´a sorulan sorulardan biri operasyondan kısa bir süre önce neden adres değişikliği yaptıkları oldu. Çiftin bu soruya çocuklarımızın okulu için diye cevap verdiği, aylık gelirlerini ise 150-200 bin olarak beyan ettikleri öğrenildi.
SORUŞTURMA BOYUNCA AĞLADI!
Dilan Polat´ın ifadesi boyunca ağladığı, kendisine yöneltilen sorulara, "Şirketlerin hareketleri, para giriş çıkışlarıyla eşim ve muhasebe birimi ilgileniyor. Ben sadece reklam yüzüyüm" şeklinde cevap verdiği öğrenildi.