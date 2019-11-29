Dilan Telkök Muhteşem Yüzyıl ve Halka gibi sevilen dizilerde oynamıştır. Şimdi ise Güvercin dizisinde Betül karakterini canlandırmaktadır. İşte Dilan Telkök hakkında merak edilenler.

DİLAN TELKÖK HAYATI

Dilan Telkök 16 Eylül 1995 yılında Sakarya'da doğmuştur. 2001 yılında ailesi ile birlikte Hollanda'ya taşınmıştır. Kısa bir süreliğine eğitimine Belçikada'da devam etmiştir. Ortaokul eğitiminin ardından Türkiye'ye döndü. Sakarya Üniversitesinde Alman Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra oyunculuk dersleri almaya başlamıştır.

Almanca, İngilizce ve Flamenkçe dillerini bilmektedir.

DİLAN TELKÖK'ÜN OYNADIĞI DİZİLER

- Muhteşem Yüzyıl

- Evlat Kokusu

- Meryem

- Nerdesin Birader

- Halka