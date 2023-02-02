Dilara Gönder’in acı günü

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Ciner Medya Grubu'nun Bülent Turan Gönder'in vefatı dolayısıyla yayımladığı taziye mesajında şu ifadeler yer aldı: "Show Ana Haber Spikeri Dilara Gönder’in değerli babası Bülent Turan Gönder’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ciner Medya Grubu olarak merhuma rahmet, Gönder ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz."