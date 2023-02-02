Dilara Gönder’in acı günü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Medya
ABONE OL

Dilara Gönder’in acı günü

Show Ana Haber’in başarılı spikeri Dilara Gönder’in babası hayatını kaybetti

Dilara Gönder’in acı günü
HABERTURK.COM

Ciner Medya Grubu'nun Bülent Turan Gönder'in vefatı dolayısıyla yayımladığı taziye mesajında şu ifadeler yer aldı: "Show Ana Haber Spikeri Dilara Gönder’in değerli babası Bülent Turan Gönder’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ciner Medya Grubu olarak merhuma rahmet, Gönder ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Diyarbakır Cezaevi için çalışmalar başladı -En son haberler
GÜNDEM Diyarbakır Cezaevi için çalışmalar başladı
Kayıp yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
GÜNDEM Kayıp yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
Son dakika: Ege'de yüksek tansiyon! Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan Yunanistan basınında çıkan haberlere ilişkin açıklama
GÜNDEM Ege'de yüksek tansiyon! Görüntülerle yanıt verildi
İstanbul Beyoğlu'ndaki 200 yıllık genelev sokağının çehresi değişiyor - Öne çıkan haberler
GÜNDEM 200 yıllık genelev sokağının çehresi değişiyor
Son dakika: Yaman 5 yaşındaydı! Gece ateşlendi, sabah ölü bulundu... - Güncel haberler
GÜNDEM Yaman 5 yaşındaydı! Gece ateşlendi! Sabah ölü ...
TOKİ ARSA Siirt kura sonuçları canlı izle: 2 Şubat TOKİ Siirt arsa kura sonuçları ve isim listesi sorgulama
GÜNDEM TOKİ Siirt arsa kura sonuçları
CEZA GELDİ! Son dakika: Çip taktırmayanlara ilk cezalar uygulandı
GÜNDEM İlk çip cezası!
Antalya'da seralarda "don" nöbeti
GÜNDEM Antalya'da seralarda "don" nöbeti
Muş TOKİ arsa kura sonuçları CANLI İZLE: 2 Şubat 2023 TOKİ Muş arsa kura çekimi sonuçları sorgulama
GÜNDEM Muş TOKİ arsa kura çekimi sonuçları
AYM Başkanı Zühtü Arslan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan biyografisi
GÜNDEM AYM Başkanı Zühtü Arslan kimdir, kaç yaşında ve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.