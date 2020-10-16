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Dilay Kemer kimdir? Dilay Kemer ne kanseri?

Fenerbahçe TV'de sunuculuk yapan Dilay Kemer ikinci kez kansere yakalandı. Sevenleri tarafından destek ve sevgi mesajı yağmuruna tutulan genç sunucu, sosyal medyadan konu ile ilgili açıklama yaptı. Dilay Kemer kimdir? Dilay Kemer ne kanseri? İşte merak edilen detaylar...

Dilay Kemer kimdir? Dilay Kemer ne kanseri?

Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer'in ikinci kez kan kanseri olduğu öğrenildi. Dilay Kemer'in yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Dilay Kemer son olarak geçtiğimiz aylarda sosyal medyadan şu mesajı paylaşmıştı:

"Merhaba... Uzun zaman oldu paylaşım yapmayalı. Açıkçası 'Nasılsın?' sorusuna verecek net bir cevabım olana kadar sessiz kalmaya devam edecektim. Çünkü 'İyiyim' desem iyi değilim, 'Kötüyüm' desem kötü de değilim ama iyileşemedim arkadaşlar. Hala hastane-ev arası mücadele dolu bir hayat yaşıyorum. Tahmin edersiniz ki bu durumdayken en duymak ve cevaplamak istemediğim soru nasıl olduğum. Her dakika bunu konuşmak, herkese tek tek anlatmak moralimi bozuyor. Zaten doktorum da hastalık konuşmayı yasakladı ama bütün o güzel mesajlar için, endişeleriniz için teşekkür ederim ve böyle hayırlı bir gecede yine dualarınızda olmak isterim."


DİLAY KEMER KİMDİR?

Dilay Kemer, 1988 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen Dilay Kemer, Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezun oldu. 2009 yılında kendine bir moda blogu açtı.

İki yıl blogu hobi olarak yürüttükten sonra, bir reklam ajansında staja başladı. Staj yaparken bir yandan da spikerlik-sunuculuk eğitimine başladı. Yaklaşık 1.5 senelik hazırlık sonunda İhsan Topaloğlu ve Yasir Kaya'nın şans vermesiyle, hayal ettiği sektörde yer buldu. Fenerbahçe TV'de hem ana haberi hem de çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi.

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