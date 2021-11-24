Dilek Livaneli'nin hayatı 0:00 / 0:00

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Avrupa Parlementosu'nda tüm parlamenterlerin 'Bir Dilek Yetmez!' diye haykırıp ayakta alkışladığı Dilek Livaneli'nin gerçek hikâyesi dijital bir dizi projesi olarak hayata geçiyor. Dilek öğretmenin inanılmaz başarılarla dolu umut veren hikayesi, Fabrika Yapım imzasıyla dizi projesine dönüşüyor.

Yapımcı Öner Arslanel, iddialı isimlerden oluşan bir ekip ile yola çıktıklarını, Dilek Öğretmen ve yapım ekibi olarak 'Bir Dilek Yetmez' dizi projesi için heyecanla çalışmalara başladıklarını açıkladı. Arslanel, "Bizim için çok değerli bir çalışma olan bu heyecan verici projenin müjdesini; 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açıklamaktan ekip olarak gurur duyuyoruz. Bir mucizeyi gerçekleştirmiş, sadece öğrencilerinin değil tüm köy halkının hayatlarına dokunarak yüzünü güldürmüş; iyileştirmiş, güzelleştirmiş, umut, hayal ve ilham getirmiş Dilek Livaneli'nin gerçek hayat hikayesini dizi yaparak hakkı hiçbir zaman ödenmeyen tüm öğretmenlerimize armağan etmek istiyoruz" dedi. Kendisi de bir öğretmen çocuğu olan Fabrika Yapım sahibi Öner Arslanel, dijital platform için hazırlanan projenin 2022'de çekimlerine başlayacaklarını belirtti.

DİLEK LİVANELİ HAKKINDA:

Herkesin ünlü ya da zengin olmak istediği bu dünyada, onun hayali iyi bir öğretmen olmaktı. Daha çocukken fark etmişti ki bir insanın kalbine dokunup, hayatını değiştirilebilen tek meslekti öğretmenlik. İyi bir öğretmen olup, köy çocuklarının kaderini değiştirmek, yılmadan hep daha iyisini yapmak için yola çıkan Dilek Livaneli, kısıtlı imkanlara ve kapatılma ihtimaline rağmen köy okulunda mucize başarılara imza attı. Onursal başkanlığını ABD eski Başkanı Bill Clinton'ın üstlendiği Varkey Gems Vakfı tarafından 2015 Küresel Öğretmen Ödüllerine aday gösterildi ve dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına giren ilk Türk öğretmen oldu.

Dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına giren köy okulu öğretmeni Dilek Livaneli sadece öğrencilerini değil, onların köyünü de evi gibi benimsedi. En yakınlarının bile başaramazsın dediği bir mucizeyi tüm zorluklara ve karşı çıkanlara rağmen; sevgiyle, umutla ve azimle başardı. Hiçbir zorluk onu yıldırmadı. Köy okulunda başlayıp yurt dışında elde ettiği başarılarıyla uluslararası arenada adından söz ettirdi.