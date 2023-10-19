DİLEK TAŞI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 3 günlük milli yas ilan edilmesinin ardından dün hiçbir dizi yayınlanmadı. Söz konusu durum nedeniyle Dilek Taşı'nın akıbeti merak ediliyor. Dizi, bu akşam Kanal D yayın akışında görünüyor ancak bazı dizilerin ertelenmesi nedeniyle yayınlanmama ihtimali de bulunuyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacak...

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DİLEK TAŞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Ömer, Figen’e Cemre’nin böbreği için köşke getirildiği gerçeğini anlatır. Figen bu gerçeğin arkasından ne yapacağını bilemez haldedir. Macide ile yüzleşmeye karar verir… Figen Cemre’yi kurtarabilmek için ne yapacak? Macide ise ortaya çıkan bu sırrın ardından Sinan’ı nasıl kurtaracaktır? Diğer taraftan Kenan ve Sevda’nın öpüştüğüne şahit olan Asuman bu gerçeği Figen’e söyleyecek mi?



Mustafa ise farkında olmadan Figen’i de kendisi ile birlikte geri dönüşü olmayan büyük bir tehlikenin içine atar… Figen ve Mustafa nasıl bir tehlikenin içine düşecek?