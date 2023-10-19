Dilek Taşı bu akşam var mı, yok mu? 19 Ekim Perşembe Kanal D yayın akışı!
Kanal D'nin bu sezon yayın hayatına başlayan yeni dizilerinden Dilek Taşı, yeni bölümünün bu akşam olup olmadığı sorusu ile gündem olmuş durumda. Perşembe günleri izleyicilerin karşısına çıkan dizinin, milli yas edilmesi sonrası bazı dizilerin yayınlanmaması nedeniyle son durumunu derledik. İşte, detaylar...
Kanal D'nin başrollerinde Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay’ın yer aldığı ilgiyle takip edilen dizisi Dilek Taşı'nın yeni bölümü merak konusu oldu. Dizinin sevenlerinin şimdiden araştırmalara başladığı Dilek Taşı 7. yeni bölüm ile ilgili son durumu bir araya getirdik!
DİLEK TAŞI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?
3 günlük milli yas ilan edilmesinin ardından dün hiçbir dizi yayınlanmadı. Söz konusu durum nedeniyle Dilek Taşı'nın akıbeti merak ediliyor.
Dizi, bu akşam Kanal D yayın akışında görünüyor ancak bazı dizilerin ertelenmesi nedeniyle yayınlanmama ihtimali de bulunuyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacak...
DİLEK TAŞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ömer, Figen’e Cemre’nin böbreği için köşke getirildiği gerçeğini anlatır. Figen bu gerçeğin arkasından ne yapacağını bilemez haldedir. Macide ile yüzleşmeye karar verir… Figen Cemre’yi kurtarabilmek için ne yapacak? Macide ise ortaya çıkan bu sırrın ardından Sinan’ı nasıl kurtaracaktır? Diğer taraftan Kenan ve Sevda’nın öpüştüğüne şahit olan Asuman bu gerçeği Figen’e söyleyecek mi?
Mustafa ise farkında olmadan Figen’i de kendisi ile birlikte geri dönüşü olmayan büyük bir tehlikenin içine atar… Figen ve Mustafa nasıl bir tehlikenin içine düşecek?