Dilek Taşı oyuncuları ve konusu: Kanal D Dilek Taşı dizisi oyuncuları kimler, konusu ne, ne zaman yayınlanacak?

Dilek Taşı oyuncuları ve konusu: Kanal D Dilek Taşı dizisi oyuncuları kimler, konusu ne, ne zaman yayınlanacak?

Dilek Taşı dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Dilek Taşı dizisi konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dilek Taşı ilk fragmanıyla izleyici ile buluştu. Senaryosunu Can Sinan'ın kaleme aldığı yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği dizi Pastel Film imzası taşımaktadır. İşte "Dilek Taşı dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?" sorularının yanıtları...

Başrollerinde Salih Bademci ve Hazal Subaşı'nın yer aldığı Dilek Taşı dizisi ilk bölümü ile televizyon izleyici karşısına çıkacak. Peki, "Dilek Taşı dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Dilek Taşı ne zaman başlıyor, gerçek bir hikaye mi?" İşte Dilek Taşı dizisi konusu ve oyuncuları hakkında merak edilen bilgiler...

DİLEK TAŞI DİZİSİNİN KONUSU NE?

1987 yılında başlayan hikayede yer alan Aras Rona ve Rüçhan Rona, oldukça varlıklı bir ailenin üyeleridir. Figen Kutlu, ailesiyle birlikte Rona ailesinin malikanesinde yaşamaktadır. İdam cezasıyla yargılanan Mustafa'nın eşi öldüğü için Çocuk Esirgeme Kurumu'na verilen kızı Cemre'yi Rona ailesi evlatlık olarak kabul etmek zorunda kalır.

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DİLEK TAŞI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Salih Bademci

Hazal Subaşı

Ozan Dolunay

Perihan Savaş

Özge Özberk

Teoman Kumbaracıbaşı

Elif Doğan

Çiçek Dilligil

Afra Karagöz

DİLEK TAŞI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dilek Taşı dizisin yayın tarihi henüz belli olmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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