Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Dilenciden çıkan altın şaşkınlık yarattı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Dilenciden çıkan altın şaşkınlık yarattı!

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde zabıta ekiplerinin yakaladığı dilencinin üzerinden 35 bin 300 lira nakit para ve 320 bin lira değerinde altın çıktı. Kadın hakkında kabahatler kanunu çerçevesinde işlem yapılırken, para ve altınlara da el konuldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 08:54 Güncelleme: 17.12.2025 - 08:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dilenciden çıkan altın şaşkınlık yarattı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Serdivan ilçesinde bir alışveriş merkezi çevresinde gerçekleştirdikleri denetimler sırasında dilencilik yaptığı tespit edilen bir kadını yakalayarak zabıta merkezine götürdü.

        320 BİN TL'LİK ALTIN ÜZERİNDEN ÇIKTI

        İHA'daki habere göre burada yapılan üst aramasında, 35 bin lira nakit para ile toplam 320 bin lira değerinde altın çıktı.

        PARA VE ALTINA EL KONULDU

        Kadın hakkında kabahatler kanunu çerçevesinde işlem yapılırken, para ve altınlara da el konuldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sakarya
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Tuğberk Gülter: Kervan için annemi öldürebilir
        Tuğberk Gülter: Kervan için annemi öldürebilir
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Bir garibin cinayete kurban gidişi... Köydeki 19 yıllık korkunç sır!
        Bir garibin cinayete kurban gidişi... Köydeki 19 yıllık korkunç sır!
        Yağış yok; buzlanma, don ve sis var
        Yağış yok; buzlanma, don ve sis var
        Yargıtay’ın işe iade kriterleri
        Yargıtay’ın işe iade kriterleri
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Trump yönetimine "Epstein dosyalarını yayımlaması" baskısı
        Trump yönetimine "Epstein dosyalarını yayımlaması" baskısı
        Trump'tan "İsrail'e desteğimiz tam" mesajı
        Trump'tan "İsrail'e desteğimiz tam" mesajı
        Gelir İdaresi Başkanlığı "vergi borçlularını" açıkladı
        Gelir İdaresi Başkanlığı "vergi borçlularını" açıkladı
        Cimbom bu sezon da Sane'yle parlıyor!
        Cimbom bu sezon da Sane'yle parlıyor!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        ABD yönetimi seyahat yasaklarını genişletti
        ABD yönetimi seyahat yasaklarını genişletti
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Pana, F.Bahçe'nin serisine son verdi!
        Pana, F.Bahçe'nin serisine son verdi!
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        FIFA The Best ödülleri sahiplerini buldu!
        FIFA The Best ödülleri sahiplerini buldu!