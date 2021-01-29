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Dilencilik yaptırılan çocuklar ailelerinden alındı

İstanbul Esenyurt'ta farklı noktalarda dilencilik yapan yabancı uyruklu 16 çocuk, polis ekipleri tarafından gözetim altına alındı. Dilencilik yaptırılan çocuklar Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı devlet yurtlarına yerleştirilerek koruma altına alındı

Dilendirilen çocuklar ailelerinden alındı
DHA

İstanbul Esenyurt'ta dilencilik yapan yabancı uyruklu 16 çocuk, polis ekipleri tarafından gözetim altına alındı. Çocuklar, ailelerinden alınıp, devlet yurtlarına yerleştirilerek koruma altına alındı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde alışveriş merkezleri, trafik ışıkları ve camii önlerinde dilencilik yaptırılan yaşları 3-16 arasında değişen 16 yabancı uyruklu çocuk, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir haftalık çalışması sonucu tespit edildi. Çocuklar, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekiplerince ailelerinden alınarak gözetim altına alındı.

Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından 16 çocuk, 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali' gerekçesiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı devlet yurtlarına yerleştirilerek koruma altına alındı.

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