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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Anne baba adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Dilruba isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

DİLRUBA ADININ ANLAMI NEDİR?

Dilruba ismi de tıpkı diğer adlar gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Dilruba adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Dilruba isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, detaylı bilgi sahibi olmak için içeriğimize bakabilirsiniz.

DİLRUBA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Dilruba ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şöyledir;

Gönül kapan. Gönül alan.

DİLRUBA ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Dilruba ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Dilruba adını koymak caizdir.

DİLRUBA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Dilruba ismini kullanan 2.371 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Dilruba ismini kullanan 544 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Dilruba ismini kullanan 186 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Dilruba ismini kullanan 100 kişi bulunmaktadır.

DİLRUBA ADININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Dilruba adındakilerin organizasyon ve idarecilik becerileri oldukça yüksektir. Rutin şekilde ilerleyen işleri oldukça iyi bir şekilde yönetir. Uzun saatler sıkılmadan, bıkmadan çalışabilir. Yaptığı işlerde detaylara özen gösterir ve işin doğru bir şekilde olması için emek harcar.

Pozitif tarafları: Sorumluluk duygusu gelişmiş, sistematik, düzenli, dürüst.

Negatif Tarafları: Doğmatik yaklaşımlar, beğendiği ve beğenmediği durumlarda katı olması, baskın olması, detaylara fazla girmesi sebebiyle büyük resmi kaçırması.

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