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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Anne baba adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Dilek isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

DİLEK ADININ ANLAMI NEDİR?

Dilek ismi de tıpkı diğer adlar gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Dilek adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Dilek isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, detaylı bilgi sahibi olmak için içeriğimize bakabilirsiniz.

DİLEK İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Dilek ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şöyledir;

Dilenen, istenen şey. Tatlı dilli kişi.

DİLEK ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Dilek ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Dilek adını koymak caizdir.

DİLEK İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Dilek ismini kullanan 189.559 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Dilek ismini kullanan 39.180 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Dilek ismini kullanan 16.335 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Dilek ismini kullanan 12.963 kişi bulunmaktadır.

DİLEK ADININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Dilek ismindekilerin yere sağlam basan kişilikleri vardır. Güçlü olmayı severler. Gücünü nerede ve ne zaman kime karşı kullanacağını iyi bilirler. Yanlış yaptıkları zaman hatasını anlamakta çok geç kalmazlar. Mükemmel olmayı ve görünmeyi severler. Baskı altında olmayı sevmezler ve baskı altındayken dahi oldukça başarılıdırlar. Sistemli, düzenli olmak onlar için çok önemlidir. Ancak bazı zamanlarda bu durum onları inatçı bir insan haline getirebilir. Zorlukları yenmeyi bilirler.

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