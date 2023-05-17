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Haberler Gündem 3. Sayfa Karabük'te cansız bedeni bulunan Dina'nın otopsi masrafını ödemeyen Gabon Büyükelçiliği'ne tepki! - Güncel haberler
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Ailenin avukatı açıkladı! Dina'nın otopsi masrafını ödemeyen Gabon Büyükelçiliği'ne tepki

Karabük'te Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan üniversiteli Dina'nın ölümüyle ilgili şoke eden bir açıklama geldi. Ailenin avukatı, genç kızın otopsi masraflarının Gabon Büyükelçiliği tarafından ödenmediğini belirterek tepkisini dile getirdi

Karabük'te cansız bedeni bulunan Dina'nın otopsi masrafını ödemeyen Gabon Büyükelçiliği'ne tepki! - Güncel haberler
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DHA

Karabük'te Filyos Çayı'nda 26 Mart´ta cansız bedeni bulunan ve ölümündeki gizem hala çözülemeyen Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın Gabon´dan Türkiye´ye gelen ailesi, 2´nci kez otopsi yapılması için gereken 6 bin dolarlık tutarı Gabon Büyükelçiliği´nden talep etti.

DHA'nın haberine göre elçilik, ailenin talebine olumsuz yanıt verdi. Maddi durumu kötü olan aile, kızı için 2´nci kez otopsi yaptıramadı. Ailenin avukatı Kerim Bahadır Şeker, "Maalesef ilk günden bugüne kadar 17 yaşında bir kız çocuğunun maruz kaldığı zorbalığı aydınlatmak için elimizden geleni yapacak olsak da gerçekleştirilen bu davranış, bu umursamazlık 6 bin doların bir vatandaşından daha değerli olup olmadığına dair kafamızda soru işaretleri bırakıyor" dedi.

Filyos Çayı'nın Yeşilköy mevkisinde 26 Mart'ta, sefer yapan tren makinistinin ihbarıyla bölgeye gelen ekipler, çayda Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın cansız bedenini buldu. Şüpheli ölümün ardından polis soruşturma başlattı. Cesedinde bazı morluklar olan Dina'nın para karşılığı cinsel ilişki talebi içeren mesajlar aldığı, annesine Karabük'ten gitmek istediğini söylediği ses kayıtlarıyla çıplak ayak koştuğu kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Dinabongho'nun ana yolda otomobilden indikten sonra koşarak çalılık alana gittiğini, bir süre sonra ise otomobilin geri döndüğünü ve sürücüsünün çalılık alana ilerlediğini tespit etti. Soruşturma kapsamında 3'ü Gabon uyruklu, 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ç. ile S.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 kez gözaltına alınıp serbest bırakılan Dursun Acar ise tutuklandı. Genç kızın ölümü hala aydınlatılamadı. Dina'nın cesedi soğutma yetersizliği sebebiyle Karabük'ten İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Aileyle birlikte İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gelen Gabon Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve ailenin avukatı olan Kerim Bahadır Şeker, ikinci kez otopsi raporu alınması gerektiğini belirtti. Gabon´dan Türkiye´ye gelen Dina'nın anne ve babası, 2´nci kez otopsi yapılması için gereken 6 bin dolarlık tutarı avukat aracılığıyla Gabon Büyükelçiliği´nden talep etti. Elçilik, ailenin talebine olumsuz yanıt verdi. Maddi durumu kötü olan aile, kızı için 2´nci kez otopsi yaptıramadı.

"IŞIK TUTMA GİRİŞİMİMİZE GÖLGE DÜŞÜRÜLMÜŞ DURUMDADIR"

Yeniden otopsi yapılması için başta Gabon Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği´nden onay aldıklarını söyleyen Kerim Bahadır Şeker "Raporun hazırlanmasına istinaden bize verilen 6 bin dolarlık adli tıp raporu mütalaasını rakam olarak Gabon Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği duyduktan sonra `raporu hazırlatmayacağız´ dediler. Yıllık 20 milyon dolar civarında gayrisafhi milli hasılası bulunan 2,5 milyon nüfuslu Gabon Cumhuriyeti´nin Ankara´daki kıymetli büyükelçiliğinin 6 bin dolar gibi bir rakamı duyduktan sonra bunu kabul edemiyoruz demesini anlayışla karşılayamıyoruz. Maalesef ilk günden bugüne kadar 17 yaşında bir kız çocuğunun maruz kaldığı zorbalığı aydınlatmak için elimizden geleni yapacak olsak da gerçekleştirilen bu davranış, bu umursamazlık 6 bin doların bir vatandaşından daha değerli olup olmadığına dair kafamızda soru işaretleri bırakıyor. Sadece bu konu hakkında da değil, defalarca otopsi raporunun yeterli olmadığı, 1´inci Adli Tıp İhtisas Kurulu raporunun yanlışlıklarla dolu olduğu, belirtilmesi gereken hususların açık bırakıldığını ifade etmiş olmamıza rağmen şu an bu ışık tutma girişimimize gölge düşürülmüş durumdadır" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR DEVLET VATANDAŞINI 6 BİN DOLAR İÇİN YARI YOLDA BIRAKMAMALI"

Hukukun farklı bir ülkede hayatını kaybeden bir kız çocuğu için tecelli etmesini amaçladıklarını belirten Şeker, "Bu zamana kadarki çabaların gerek ben ailenin ve büyükelçiliğin avukatı olarak, gerek ailenin kendi kızları olarak Gabon Cumhuriyeti vatandaşı olarak devam etmesi gerekmektedir. Hiçbir devletin hiçbir vatandaşını 6 bin dolar gibi akla fikre mantığa aykırı olmayacak bir rakam için özellikle bir adli tıp mütalaası raporu için yarı yolda bırakmaması gerekiyor" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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