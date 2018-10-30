Dinamo Brest - BATE Borisov sahaya çıkıyor

Dinamo Brest ve BATE Borisov, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü Belarus Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:45. 45 puanlı Dinamo Brest 6. sırada bulunuyor, BATE Borisov 63 puana sahip ve 1. sırada. Dinamo Brest, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik form durumunda. BATE Borisov, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 515 kodlu maçı oynayanlar; Dinamo Brest galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, BATE Borisov galibiyet oranı 0.00.

Dinamo Brest önceki hafta Gomel mücadelesinde 0-1 kazandı.

BATE Borisov ise Gorodeya karşılaşmasında 3-3 berabere kaldı.

Dinamo Brest, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Dinamo Brest, kendi sahasında 26 gol attı, 12 gol yedi.

BATE Borisov, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 10 galibiyet, 2 mağlubiyet elde etti. BATE Borisov, deplasmanda 20 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.

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