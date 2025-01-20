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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Dinamo Kiev teknik direktörü Shovkovskyi: Prestij için sahaya çıkacağız - Futbol Haberleri

        Dinamo Kiev teknik direktörü Shovkovskyi: Prestij için sahaya çıkacağız

        UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'de teknik direktör Oleksandr Shovkovskyi açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 18:42 Güncelleme: 20.01.2025 - 18:42
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        Shovkovskyi: Prestij için sahaya çıkacağız
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        UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'de teknik direktör Oleksandr Shovkovskyi, Türkiye'nin en özel ve en güçlü takımıyla karşı karşıya geleceklerini söyledi.

        RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Shovkovskyi, Antalya'da yaptıkları kampı hatırlatarak sözlerine Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür ederek başladı.

        Antalya kampı sırasında çok iyi ağırlandıklarının altını çizen Shovkovskyi, "Oyuncularımızı motive etmeye çalışıyoruz. Ülkede spora devam etmeliyiz. Ukrayna'da hayata devam etmemiz gerekiyor. Spor da bunun bir parçası. Biz savaştayız. 3 senedir aktif halde, 11 senedir savaş var. Antrenmanları bombalar altında yapıyoruz. Savaşçılarımıza teşekkür ediyorum. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnşallah biz de güçlü olacağız ve bu savaşı kazanacağız." açıklamasını yaptı.

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        Takımın durumuyla ilgili bilgi veren Shovkovskyi, savunmadan Denys Popov ve orta sahadan Volodymyr Brazhko'nun forma giyemeyeceğini, bunun dışında bütün futbolcuların iyi durumda olduğunu vurguladı.

        "PRESTİJ İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ"

        Devre arası kampının çok verimli geçtiğini ancak 2,5 haftalık sürecin hazırlanmak için uzun bir süre olmadığını dile getiren Shovkovskyi, buna karşın antrenmanların ve hazırlık maçlarının güzel geçtiğini dile getirdi.

        Son olarak Galatasaray'la ilgili konuşan Ukraynalı teknik adam, şöyle konuştu:

        "Dürüstçe söylemek gerekirse hangi takımla karşılaşacağımızı biliyoruz. Türkiye'nin en özel ve en güçlü takımıyla karşı karşıya geleceğiz. Son dönemde takıma 150 milyon avro harcadılar. Tabii ki bizim böyle bir durumumuz yok. Ancak rakibin çok güçlü olmasına karşın hazırlığımızı yaptık. Biz prestij için sahaya çıkacağız ama tabii ki iyi bir oyun ortaya koyacağız. Herkesin iki takıma da hayran kalmasını istiyoruz. Ukrayna çok yaşa."

        VITALI BUYALSKYI: YARIN GÜZEL BİR SONUÇ ÇIKARACAĞIMIZA EMİNİM

        Teknik direktör Oleksandr Shovkovskyi ile birlikte basın toplantısına katılan takım kaptanı Vitali Buyalskyi, yarın oynanacak karşılaşmanın kendilerine çok şey göstereceğini ve Galatasaray karşısında önde oynamaları gerektiğini söyledi.

        Takımda birçok genç oyuncunun olduğunu ve kendilerini göstermek istediklerini vurgulayan Buyalskyi, "Genç oyuncular daha fazla ileriye gitmek istiyorlar, kupa kazanmak istiyorlar. Başarılı olup farklı takımlara gitmek istiyorlar. Onların daha fazla ilerlemesi için motive etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Antalya'da kamp yaptıklarını ve iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini de sözlerine ekleyen Buyalskyi, "Çok antrenman yaptık, iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Teknik direktörümüz de bize ne yapmamız gerektiğini anlattı. Yarın güzel bir sonuç çıkaracağımıza eminim." değerlendirmesinde bulundu.

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