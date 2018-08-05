Dinamo Ufa - Anzhi düellosu

Rusya Premier Lig maçında Dinamo Ufa ile Anzhi, 06 Ağustos 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:30. Maç öncesi Dinamo Ufa 1 puanla 11. sırada, Anzhi 3 puanla 4. sırada bulunuyor. Ev sahibi Dinamo Ufa, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Anzhi, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 601 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Dinamo Ufa kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.10, Anzhi sahadan galip ayrılırsa 4.30 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.

Dinamo Ufa son haftadaki Tosno müsabasında 5-0 kazandı.

Anzhi, CSKA Moscow karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Dinamo Ufa, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Anzhi ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Anzhi, 1 gol atarken 0 gol yedi.

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